ارتفاع عدد ضحايا حزب الله إلى 504 شهداء منذ 8 أكتوبر الماضي
أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
ارتفاع عدد شهداء حزب الله اللبناني
وقال حزب الله، إن الشهيد هو محمود حسين سعد باقر من مواليد عام 1963 من بلدة عدلون في جنوب لبنان.
وارتفعت حصيلة شهداء حزب الله إلى ٥٠٤ منذ بدء الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر الماضي.
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