الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا حزب الله إلى 504 شهداء منذ 8 أكتوبر الماضي

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ارتفاع عدد شهداء حزب الله اللبناني 

وقال حزب الله، إن الشهيد هو محمود حسين سعد باقر من مواليد عام 1963 من بلدة عدلون في جنوب لبنان.

 وارتفعت حصيلة شهداء حزب الله  إلى ٥٠٤ منذ بدء الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر الماضي.

txt

قيادات إسرائيلية: نواجه يوما من القتال الكثيف مع حزب الله

txt

جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب الله لبنان جيش الاحتلال حزب الله و إسرائيل

مواد متعلقة

قيادات إسرائيلية: نواجه يوما من القتال الكثيف مع حزب الله

أمريكا تحذر إسرائيل من دخول حرب شاملة مع حزب الله

حزب الله يعلن بدء مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل

الأكثر قراءة

فودافون تكشف حقيقة تعطل الشبكة وتأثر الخدمات

آخر مستجدات جهود التصدي لسرقة التيار وتخفيف الأحمال وتحسين خدمات الكهرباء

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

دوري أبطال إفريقيا، تصنيف الفرق المتأهلة لدور مجموعات

بقيادة الزمالك، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

نشرة أخبار مصر، موعد انتهاء أزمة نقص الدواء.. سر غضب الخطيب قبل السوبر.. السعر العادل لكرتونة البيض

سعر جرام الذهب صباح اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

لاعب "يعض" منافسه في إنجلترا (فيديو)

لتسهيل الاقتحامات، قوات الاحتلال تبدأ في تركيب "أسانسير" بالمسجد الأقصى

ماسك يعلن أجندة الرحلات المأهولة وغير المأهولة إلى المريخ

180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية