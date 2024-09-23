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طب القناة تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض (صور)

جانب من فعاليات الحفل،
جانب من فعاليات الحفل، فيتو

 نظمت كلية الطب بـ جامعة قناة السويس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المريض، وحملت الاحتفالية عنوان (سلامة التشخيص لسلامة المريض). 

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تعقد الاحتفالية بقاعة النادي الاجتماعي  

 وعقد الاحتفال بقاعة النادي الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور نادر النمر عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبالتعاون بين إدارة الجودة المركزية بالمستشفيات الجامعية ووكالة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية.  

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

تنظيم محاضرات توعوية ضمن الاحتفالية 

 وشملت فعاليات الاحتفال تنظيم محاضرتين قيمتين عن أهمية التشخيص السليم لسلامة المريض. 

جانب من فعاليات الحفل،فيتو
جانب من فعاليات الحفل،فيتو

 وأشارت الدكتورة إيمان الشريف إلى أن هذا الحدث يعتبر الفاعلية الثالثة التى تم انعقادها فى إطار الإحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض ولكنها المرة الأولى التى يتم تنظيمها بالتعاون مع فرع الهيئة العامة بالإسماعيلية.  

 

مشاركة لفيف من الأطباء والصيادلة 

وشارك فى فعاليات الاحتفالية لفيف من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والعاملين للاستفادة من فعاليات المحاضرات.

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