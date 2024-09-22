جامعة قناة السويس تشارك فى منتدى بكين الثقافي بالصين

شارك الدكتور حسن رجب المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، في منتدى بكين الثقافي والذي عقد في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 800 شخصية سياسية وثقافية عالمية من بينهم 240 شخصية أجنبية يمثلون 70 دولة من مختلف دول العالم.

دعوة رسمية من دولة الصين

جاءت مشاركة جامعة قناة السويس في المنتدى العالمي بدعوة من الصين تقديرًا لدور الجامعة الرائد كأول وأكبر جامعة فى مجال التعاون العلمي والثقافي مع الصين في ظل قيادة الدكتور ناصر مندور بصفته أول رئيس جامعة مصرية يحصل على الدكتوراه من الصين وما يمثله كجسر قوي ورمز للصداقة المصرية الصينية المتميزة.

ورقية بحثية من جامعة القناة في المنتدي

وخلال جلسات المنتدى قدم الدكتور حسن رجب ورقة بحثية عن تجربة جامعة قناة السويس المُثمرة في مجال تعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة والحضارة الصينية في إقليم قناة السويس من خلال معهد كونفوشيوس ووجود أقسام اللغة الصينية بكليتي الآداب والألسن وبرنامج اللغة الصينية بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة بجانب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وذلك لإعداد أجيال من شباب المترجمين للغة الصينية يشكلون جسرًا للتواصل الثقافى الاقتصادي بين مصر والصين ؛ لتقريب المسافات وزيادة التفاهم والتعارف بين الشعبين باعتبارهم أحد روافد الإشعاع للثقافة الصينية.

تجربة العام الثقافي المصري

وتناول الدكتور حسن رجب تجربة العام الثقافي المصري والصيني في مصر عام (2016) والذي حضر مراسم افتتاحه الرئيسان عبد الفتاح السيسى والرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية في معبد الأقصر وكذلك الفعاليات الثقافية المختلفة التي أقامتها وزارة الثقافة المصرية في الصين في العديد من المناسبات للتعبير عن روح الثقافة المصرية العريقة التي يعجب بها الصينيون وتتشابه في كثير من أوجهها مع الثقافة الصينية.

واختتمت فعاليات منتدى بكين الثقافي 2024 بالتأكيد على ضرورة تفعيل التبادل الثقافي والحضاري بين دول العالم في إطار رؤية مشتركة للبشرية وخلق غد أفضل لشعوب العالم.

يُذكر أن منتدى بكين الثقافى قد تأسس عام 2022 كمنصة دولية للتعاون والتبادل الثقافى الحضاري بين شعوب العالم ويُعد من أهم المنتديات الثقافية على مستوى العالم.

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