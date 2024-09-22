الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة قناة السويس تشارك فى منتدى بكين الثقافي بالصين

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

شارك الدكتور حسن رجب المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، في منتدى بكين الثقافي والذي عقد في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 800 شخصية سياسية وثقافية عالمية من بينهم 240 شخصية أجنبية يمثلون 70 دولة من مختلف دول العالم. 

رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)

جامعة القناة تنظم دورة تدريبية عن الدعاية والتسويق في المجال الطبي (صور)

دعوة رسمية من دولة الصين 

جاءت مشاركة جامعة قناة السويس في المنتدى العالمي بدعوة من الصين تقديرًا لدور الجامعة الرائد كأول وأكبر جامعة فى مجال التعاون العلمي والثقافي مع الصين في ظل قيادة الدكتور ناصر مندور بصفته أول رئيس جامعة مصرية يحصل على الدكتوراه من الصين وما يمثله كجسر قوي ورمز للصداقة المصرية الصينية المتميزة. 

 

ورقية بحثية من جامعة القناة في المنتدي 

وخلال جلسات المنتدى  قدم الدكتور حسن رجب ورقة بحثية عن تجربة جامعة قناة السويس المُثمرة في مجال تعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة والحضارة الصينية في إقليم قناة السويس من خلال معهد كونفوشيوس ووجود أقسام اللغة الصينية بكليتي الآداب والألسن وبرنامج اللغة الصينية بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة بجانب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وذلك لإعداد أجيال من شباب المترجمين للغة الصينية يشكلون جسرًا للتواصل الثقافى الاقتصادي بين مصر والصين ؛ لتقريب المسافات وزيادة التفاهم والتعارف بين الشعبين باعتبارهم أحد روافد الإشعاع للثقافة الصينية. 

 

تجربة العام الثقافي المصري 

وتناول الدكتور حسن رجب تجربة العام الثقافي المصري والصيني في مصر عام (2016) والذي حضر مراسم افتتاحه الرئيسان عبد الفتاح السيسى والرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية في معبد الأقصر وكذلك الفعاليات الثقافية المختلفة التي أقامتها وزارة الثقافة المصرية في الصين في العديد من المناسبات للتعبير عن روح الثقافة المصرية العريقة التي يعجب بها الصينيون وتتشابه في كثير من أوجهها مع الثقافة الصينية.

واختتمت فعاليات منتدى بكين الثقافي 2024 بالتأكيد على ضرورة تفعيل التبادل الثقافي والحضاري بين دول العالم في إطار رؤية مشتركة للبشرية وخلق غد أفضل لشعوب العالم.

يُذكر أن منتدى بكين الثقافى قد تأسس عام 2022  كمنصة دولية للتعاون والتبادل الثقافى الحضاري بين شعوب العالم  ويُعد من أهم المنتديات الثقافية على مستوى العالم.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعةقناةالسويس الجامعة المنتديات الصين المنتدي الثقافى الصين معهد كونفوشيوس

مواد متعلقة

رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)

جامعة القناة تنظم دورة تدريبية عن الدعاية والتسويق في المجال الطبي (صور)

جامعة القناة: تفعيل منصة الكتاب الجامعي وربطها بنظام دفع الكتروني

طلاب جامعة القناة يشاركون أطفال دور الرعاية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف(صور)

الأكثر قراءة

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

تكليفات رئاسية حاسمة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة بشأن خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم الأحد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة".. تحذيرات التعليم للطلاب بالعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية