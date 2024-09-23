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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد تسلل مسيرة لحزب الله

طائرات بدون طيار،
طائرات بدون طيار، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن صفارات الإنذار دوت في بلدتي معلية وترشيحا بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل إثر الاشتباه في تسلل طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله.

 

صافرات الإنذار تدوي في الجليل 

 وفي وقت سابق قال نائب الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم، إن الحزب دخل في مرحلة جديدة من القتال مع إسرائيل، عنوانها معركة "الحساب المفتوح"، وذلك بعد اغتيالها قادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب.

وفي كلمة ألقاها خلال تشييع قائد القوة إبراهيم عقيل في ضاحية بيروت الجنوبية، قال قاسم: "دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح.. لن توقفنا التهديدات.. ومستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية"، مشيرًا إلى أن الحل العسكري يزيد مأزق إسرائيل وسكان الشمال.

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