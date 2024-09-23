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رياضة

بقيادة الزمالك، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية بعد انتهاء دور الـ32 من البطولة مساء الأحد.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية 

وودع فريق الأهلي طرابلس الليبي، منافسات الكونفدرالية الأفريقية، بعد خسارته أمام مضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 1-3 في إياب دور 32 من عمر البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب طرابلس الدولي، ليقطع سيمبا، تذكرة التأهل على حساب الأهلي طرابلس.

 

تفاصيل مباراة سيمبا ضد الأهلي طرابلس 

وبالعودة لأحداث اللقاء، فقد بدأ الأهلي طرابلس، مجريات المباراة بقوة، وباغت سيمبا بهجوم ضاغط بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 18، نجح الدولي الأنجولي مابولولو في تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق الليبي.

لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل عن طريق الكاميروني أتيبا في الدقيقة 37.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح سيمبا التنزاني في تسجيل هدفه الثاني عن طريق لاعبه كيبا.

وحافظ سيمبا على تفوقه الميداني مع انطلاقة الشوط الثاني، أمام عجز لاعبي الأهلي طرابلس عن الخروج بالكرة بشكل صحيح.

وتصدى حارس الأهلي طرابلس، لأكثر من محاولة خطيرة، قبل أن يهز أتيبا، الشباك، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف.

وأهدر مابولولو، فرصة هدف محقق في الدقيقة 90، ليرد سيمبا بهدف ثالث عن طريق البديل بالوا.

 

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