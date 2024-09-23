الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية: لا تأجيل لمباراة الأهلي الأولى في الدوري الممتاز بسبب الإنتركونتيننتال

فريق النادي الأهلي،
فريق النادي الأهلي، فيتو

الدوري الممتاز، كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن إستراتيجية الشركة الألمانية التي ستدير مسابقة الدوري الممتاز، من أجل مواجهة أزمة المؤجلات التي يعاني منها الدوري المصري في السنوات الأخيرة، والقضاء عليها بلا رجعة.

 

لا تأجيل لمباراة الأهلي في الجولة الأولى بالدوري

وأوضح سويلم في تصريحات تليفزيونية: "كنا نسير في مسابقة الدوري بنظام اللعب بعد 4 أيام من أي مباراة تُقام لأي فريق خارج مصر في البطولات الإفريقية، و3 أيام إن كانت المباراة داخل مصر، لذا من الممكن أن يلعب الأهلي مباراة الجولة الأولى في الدوري الممتاز يوم 3 نوفمبر، خاصة أن البطولة ستنطلق يوم 30 أكتوبر".

ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، فيتو

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

أضاف سويلم، الأهلي سيخوض مباراة العين الإماراتي في القاهرة يوم 29 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي في بطولة الانتركونتننتال، ومسابقة الدوري ستنطلق في اليوم التالي مباشرة، ولكن بما أن مباراة الأهلي أمام العين ستقام بالقاهرة فإن الأهلي يمكن أن يخوض مباراته الأول في الدوري الممتاز يوم 2 نوفمبر أو 3 نوفمبر على الأكثر.

 

5 أيام بين كل جولة في الدوري

وواصل: "أعلمنا الشركة الألمانية بمواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في المسابقات الخارجية، وإذا أرسل الكاف أجندة مبارياته بما يتعارض مع مواعيد مباريات الدوري الممتاز، لن يحدث تأجيلات، لأن هناك 5 أيام فارق بين كل جولة في الدوري".

وأتم ثروت سويلم تصريحاته قائلًا: "من الصعب للغاية تحديد أيام معينة في كل أسبوع لإقامة مباريات الدوري، فكرنا لفترات طويلة سابقة في جعل يوم الجمعة أساسيًا في خوض مباريات الدوري العام، ولكن هذا كان صعبًا، لوجود مباريات إفريقية للأندية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الممتاز رابطة الأندية المصرية المحترفة الدوري المصري الأهلي بطولة الانتركونتننتال مباراة الأهلي أمام العين

مواد متعلقة

رابطة الأندية عن تحطم درع الدوري: مش احنا اللي صنعناه (فيديو)

الأهلي يرصد مكافآت ضخمة حال الفوز بالسوبر وقمصان يهدد اللاعبين بعقوبات رادعة

كولر يبحث عن لقب السوبر الإفريقي الأول في تاريخه مع الأهلي أمام الزمالك

العين يفوز على أوكلاند سيتي بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال (صور)

الأكثر قراءة

خلال شهرين، عطل يضرب شبكة فودافون

عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار، مصرع شخص في مشاجرة بالشوم بالأقصر

رئيس لجنة الحكام السابق يوجه نداء لرئيس الجمهورية ضد اتحاد الكرة

مطالب برلمانية لتحفيز السكن في المدن الجديدة

خبير اقتصادي يحذر من انفجار الفقاعة العقارية في مصر ويحدد 3 وسائل لمنعه (فيديو)

رانيا يوسف تكشف مفاجأة عن فيلم التاروت: فيه كلب وقطة وبغبغان (فيديو)

رابطة الأندية عن تحطم درع الدوري: مش احنا اللي صنعناه (فيديو)

أول تعليق من سامو زين بعد تعرضه لوعكة صحية

منوعات

المزيد

180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)

مصرع 3 في انهيار مبنى جنوبي إيطاليا

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم؟

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22-09-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية