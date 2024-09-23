رابطة الأندية: لا تأجيل لمباراة الأهلي الأولى في الدوري الممتاز بسبب الإنتركونتيننتال

الدوري الممتاز، كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن إستراتيجية الشركة الألمانية التي ستدير مسابقة الدوري الممتاز، من أجل مواجهة أزمة المؤجلات التي يعاني منها الدوري المصري في السنوات الأخيرة، والقضاء عليها بلا رجعة.

لا تأجيل لمباراة الأهلي في الجولة الأولى بالدوري

وأوضح سويلم في تصريحات تليفزيونية: "كنا نسير في مسابقة الدوري بنظام اللعب بعد 4 أيام من أي مباراة تُقام لأي فريق خارج مصر في البطولات الإفريقية، و3 أيام إن كانت المباراة داخل مصر، لذا من الممكن أن يلعب الأهلي مباراة الجولة الأولى في الدوري الممتاز يوم 3 نوفمبر، خاصة أن البطولة ستنطلق يوم 30 أكتوبر".

ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، فيتو

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

أضاف سويلم، الأهلي سيخوض مباراة العين الإماراتي في القاهرة يوم 29 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي في بطولة الانتركونتننتال، ومسابقة الدوري ستنطلق في اليوم التالي مباشرة، ولكن بما أن مباراة الأهلي أمام العين ستقام بالقاهرة فإن الأهلي يمكن أن يخوض مباراته الأول في الدوري الممتاز يوم 2 نوفمبر أو 3 نوفمبر على الأكثر.

5 أيام بين كل جولة في الدوري

وواصل: "أعلمنا الشركة الألمانية بمواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في المسابقات الخارجية، وإذا أرسل الكاف أجندة مبارياته بما يتعارض مع مواعيد مباريات الدوري الممتاز، لن يحدث تأجيلات، لأن هناك 5 أيام فارق بين كل جولة في الدوري".

وأتم ثروت سويلم تصريحاته قائلًا: "من الصعب للغاية تحديد أيام معينة في كل أسبوع لإقامة مباريات الدوري، فكرنا لفترات طويلة سابقة في جعل يوم الجمعة أساسيًا في خوض مباريات الدوري العام، ولكن هذا كان صعبًا، لوجود مباريات إفريقية للأندية".