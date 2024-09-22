كولر يبحث عن لقب السوبر الإفريقي الأول في تاريخه مع الأهلي أمام الزمالك

يواجه النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية،في كأس السوبر الأفريقى.

وقبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يواجه الأهلي مع كولر حظا سيئا في هذه البطولة، حيث يعد هذا اللقب الوحيد الذي فشل الأحمر في تحقيقه تحت قيادة المدرب السويسري بخلاف كأس العالم للأندية.

وقاد كولر الأهلي في نسخة واحدة بالسوبر الإفريقي حتى الان وكانت أمام اتحاد العاصمة الجزائري والذي خسرها الفريق بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي

محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأربعاء القادم موعدا للسفر إلي السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي منح لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الزمالك المرتقبة الجمعة القادم في السوبر الإفريقي.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

ويشاهد كولر مجموعة من مباريات الزمالك الأخيرة من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي المرتقب المقرر له في السعودية مساء الجمعة القادم حيث طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة الاحتفالات بالدوري وكذلك فرحة التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.