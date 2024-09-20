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رياضة

منتخب الكراسي المتحركة لليد يهزم اليابان ويتأهل لنصف نهائي بطولة العالم (صور)

منتخب الكراسي المتحركة
منتخب الكراسي المتحركة لليد يهزم اليابان

فاز منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد على نظيره الياباني بنتيجة شوطين مقابل شوط في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة حسن مصطفى المغطاة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم.

جاءت المباراة قوية للغاية بين المنتخب وفاز المنتخب الياباني بالشوط الأول قبل أن يعود منتخبنا الوطني ويفوز بالشوط الثاني والشوط الفاصل أيضا.

ويلتقي منتخب مصر بنصف النهائي مع الفائز من مباراة منتخب البرتغال أمام فرنسا وتقام مباراة نصف النهائي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وسادت حالة كبيرة من الفرحة بين لاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على اليابان والتأهل إلى النصف النهائي في ظل الرغبة في حصد لقب البطولة.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

 

 

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.

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منتخب مصر للكراسي نهائي بطولة العالم صالة حسن مصطفي

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