محمود أبو الدهب: جمال الغندور الأفضل لرئاسة لجنة الحكام

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن الموسم الماضي من مسابقة الدوري الممتاز شهد العديد من الأخطاء التحكيمية على الرغم من وجود البرتغالي بيريرا على رأس لجنة الحكام.

جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أطالب بتعيين جمال الغندور الحكم الدولي السابق في رئاسة لجنة الحكام في اتحاد الكرة في الموسم المقبل".

وتابع: "جمال الغندور صاحب خبرات عديدة وكبيرة في لجنة الحكام وهو الأنسب لتولي المهمة بشكل رسمى في الموسم المقبل ".

وكان جمال الغندور الحكم الدولي السابق قد أكد إن تجربة الأجانب في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية، فشلت ولم تؤتِ بثمارها لافتًا إلى أن خزينة اتحاد الكرة تحملت دولارات فوق طاقتها بسبب ذلك.

وأضاف جمال الغندور خلال تواجده ضيفًا على إستاد المحور مع خالد الغندور: "تجربة الأجنبي في رئاسة لجنة الحكام فشلت ولم تؤتِ بثمارها ولم تقدم أي جديد للكرة المصرية".

وواصل جمال الغندور: "توليت رئاسة لجنة الحكام في فترة سمير زاهر ولم يتدخل أحد في عملي وهذا سر النجاح".

شرط جمال الغندور لتولي لجنة الحكام

وأكمل: "ليس عندي شروط مادية ولكن لدي شروط تخدم الحكام أبرزها حقوق الحكام تصرف بانتظام ولا أحد يتدخل في تشكيل لجنة الحكام".

واستطرد: "خزينة اتحاد الكرة تحملت دولارات فوق طاقتها في استقدام رؤساء اللجنة الأجانب والنتيجة صفر".