مصرع سائق في تصادم سيارة سوزوكي وتريلا بوصلة أبو غالب
لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وتريلا بطريق وصلة أبو غالب الصحراوي التابعة لمدينة ومركز البدرشين.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مصرع قائد السوزوكي شريف إبراهيم محمد حسن العزقلاني من قرية وردان، وألقت القبض على سائق التريلا، وجار رفع حطام السيارات من قبل الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بالطريق.
وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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