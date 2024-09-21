السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع سائق في تصادم سيارة سوزوكي وتريلا بوصلة أبو غالب

مصرع شخص في حادث
مصرع شخص في حادث تصادم بالقناطر،فيتو

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة  سوزوكي وتريلا بطريق وصلة أبو غالب الصحراوي التابعة لمدينة ومركز البدرشين.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية  وتبين مصرع قائد السوزوكي شريف إبراهيم محمد حسن العزقلاني من قرية وردان، وألقت القبض على سائق التريلا، وجار رفع حطام السيارات من قبل الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بالطريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إطلاق سراح صلاح التيجاني من قسم الدقي بعد انتهاء إجراءات الكشف الجنائي

إصابة شخصين في حادث تصام بطريق الواحات - أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرية وردان حادث تصادم الخدمات المرورية

مواد متعلقة

إطلاق سراح صلاح التيجاني من قسم الدقي بعد انتهاء إجراءات الكشف الجنائي

إصابة شخصين في حادث تصام بطريق الواحات - أكتوبر

مصير المصروفات الدراسية بعد انفصال الوالدين.. واجبة على الأب خلال مرحلة التعليم الأساسي.. وهذه أبرز إجراءات إقامة دعوى نفقة

مصدر يكشف تفاصيل جديدة في قضية صلاح التيجاني

هل يجوز الطعن على قرار إخلاء سبيل صلاح التيجاني؟ قانوني يجيب

من مضيفة طيران إلى قفص المحكمة.. محطات في حياة قاتلة طفلتها بالتجمع.. تعرفت على دجال إيطالي بدبي.. ادعت معرفتها بأشياء فوق قدرات البشر وعملت معالجة روحانية.. والأطباء يؤكدون سلامة قواها العقلية

إخلاء سبيل صلاح التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه

أبرز ملامح خطة تأمين مراسم تسليم درع الدوري للأهلي

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

تحطم درع الدوري الجديد أثناء احتفال لاعبي الأهلي باللقب (صور)

غدا، النيابة تستمع لأقوال محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي علي طفل بأكتوبر

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

بعد أدائه أمام جورماهيا، نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ إمام عاشور

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

ads

منوعات

المزيد

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية العام الجديد، ما حكم "جمع الصلوات" بسبب ظروف الدراسة؟ الإفتاء تجيب

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

المزيد
الجريدة الرسمية