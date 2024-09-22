الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 1020 مخالفة تجاوز السرعات المقررة في حملة مكبرة للمرور بالطرق الصحراوية

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة للإدارة العامة للمرور بالطريق السريعة والصحراوية  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1020 مخالفات تجاوز سرعات و77 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 30 دراجة نارية مخالفة، 55 مخالفة موقف عشوائى، 90 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور،  شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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