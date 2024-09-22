الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

بسبب خلافات مالية، إصابة سيدة وطليقها في مشاجرة بينهما بمصر القديمة

خناقة بين زوجين بالسكين
خناقة بين زوجين بالسكين في القاهرة، فيتو

أصيبت سيدة وطليقها في مشاجرة حامية بينهما بمنطقة مصر القديمة التابعة لـ مديرية أمن  القاهرة بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة باستخدام السلاح الأبيض بينهما لوجود خلافات مالية، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين”، ونتج عن ذلك إصابتهما المذكورة.

تفاصيل الواقعة تكشفت بتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين بشارع محمد الصغير.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين "ربة منزل" 27 سنة، مقيمة محل البلاغ، مصابة بجرح سطحي باليد اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وطليقها 39 سنة، “عاطل” مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وتم نقلهما لمستشفى قصر العيني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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مشاجرة مصر القديمة لمديرية أمن القاهرة

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