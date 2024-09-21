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خارج الحدود

هاريس: أسعى لمناظرة ثانية مع ترامب

هاريس وترامب، فيتو
هاريس وترامب، فيتو

انتخابات الرئاسة الأمريكية ، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، إنها ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأمام حوالي 600 شخص في مركز كوب إنيرجي للفنون المسرحية في أتلانتا بولاية جورجيا، قالت هاريس: "أسعى لأن تكون هناك مناظرة أخرى. سنرى".


وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين في 10 سبتمبر، وأعلن ترامب بعد ذلك رفضه إجراء مناظرة جديدة مع هاريس، في منشور على منصته "تروث سوشال".

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو بايدن في يونيو، والثانية مع نائبة الرئيس.

 

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انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية جورجيا الرئيس جو بايدن

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