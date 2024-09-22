الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في العالم والحاقدون يريدون اختفاءه

جوارديولا المدير
جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن بعض الحاقدين يرغبون في أن يختفي الفريق من على وجه الأرض.

ويواجه مانشستر سيتي إمكانية خصم نقاط من رصيده أو حتى الإقصاء من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اتهامه بارتكاب 115 مخالفة للوائح المنافسات، بعد تحقيقات بشأن التعاملات المالية للنادي.

تصريحات قوية لجوارديولا

وقال جوارديولا في وقت سابق إن بعض منافسي النادي يرغبون في إدانة فريقه، وإصدار عقوبات مغلظة بحقه.


وأوضح: “خلال موسم، يمكن القول يا له من موسم سيئ، لكن بالنسبة للأداء بعض الناس يقولون إنه أمر مخز، إنه كارثة، أمر غير مقبول”.

وتابع: "لكني أقول، أنا أسف، أريد الدفاع عن فريقي، خاصة في هذه الأيام الحديثة، عندما يتوقع الجميع عدم هبوطنا وأن نختفي من على وجه الأرض والعالم، نعيش ليال أفضل من المنافسين، لهذا السبب نفوز كثيرا".

وأكد المدرب الإسباني: "نحن عمليون للغاية كفريق، انظر إلى النتائج، يعتقد الناس أنه إذا كان لديك بناء للهجمة، والكثير من التمريرات وربما لا توجد كرات طويلة أو تحولات سريعة من الدفاع للهجوم، فإننا لسنا عمليين".

واختتم قائلا: على المستوى العملي، نحن أفضل فريق في العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسباني بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي الممتاز بيب جوارديولا جوارديولا

مواد متعلقة

مفاجأة، منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2026 لهذا السبب

يسير على خطى الكبار، انطلاقة قوية لعمر مرموش في الدوري الألماني

غيابات برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

بقيادة ليفاندوفسكي، فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الليجا

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

حسن مصطفى يقبل استقالة عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

منوعات

المزيد

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

المزيد
الجريدة الرسمية