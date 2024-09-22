جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في العالم والحاقدون يريدون اختفاءه

الدوري الإنجليزي، أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن بعض الحاقدين يرغبون في أن يختفي الفريق من على وجه الأرض.

ويواجه مانشستر سيتي إمكانية خصم نقاط من رصيده أو حتى الإقصاء من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اتهامه بارتكاب 115 مخالفة للوائح المنافسات، بعد تحقيقات بشأن التعاملات المالية للنادي.

تصريحات قوية لجوارديولا

وقال جوارديولا في وقت سابق إن بعض منافسي النادي يرغبون في إدانة فريقه، وإصدار عقوبات مغلظة بحقه.



وأوضح: “خلال موسم، يمكن القول يا له من موسم سيئ، لكن بالنسبة للأداء بعض الناس يقولون إنه أمر مخز، إنه كارثة، أمر غير مقبول”.

وتابع: "لكني أقول، أنا أسف، أريد الدفاع عن فريقي، خاصة في هذه الأيام الحديثة، عندما يتوقع الجميع عدم هبوطنا وأن نختفي من على وجه الأرض والعالم، نعيش ليال أفضل من المنافسين، لهذا السبب نفوز كثيرا".

وأكد المدرب الإسباني: "نحن عمليون للغاية كفريق، انظر إلى النتائج، يعتقد الناس أنه إذا كان لديك بناء للهجمة، والكثير من التمريرات وربما لا توجد كرات طويلة أو تحولات سريعة من الدفاع للهجوم، فإننا لسنا عمليين".

واختتم قائلا: على المستوى العملي، نحن أفضل فريق في العالم".