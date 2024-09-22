مدرب المصري بعد التأهل لمجموعات الكونفدرالية: صعود صعب بعد موسم طويل

الكونفيدرالية، عبر محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق النادي المصري عن فرحته بتأهل فريقه إلي دور ال16 بالبطولة الكونفيدرالية، بعد إطاحته بفريق الهلال الليبي.

وقال مدرب المصري البورسعيدي خلال تصريحات تليفزيونية"'صعود صعب أمام فريق كبير مثل الهلال فى أخطاء أكيد، ولكن الأهم الصعود ولازم جمهور بورسعيد يفرح بفريقه"

وتابع:"هنعالج الأخطاء وكنا بنواجه فريق محترم وبقول لجمهور بورسعيد أنت عندك فريق محترم".

وقال:" الحمد لله أننا وصلنا بعد ١٣ شهر ومش قادرين نشرك اللاعبين الجدد لعدم المغامرة فى الأخر حققنا الهدف ولازم نفرح والقادم أفضل"

المصري يتأهل إلى دور المجموعات

تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بعد فوزه على الهلال الليبي 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

واحتكم فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي لركلات الترجيح بعد فوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة اليوم، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال 3-2 ليصبح مجموع اللقائين 5-5 ويحتكمان لركلات الترجيح.

أحرز ضربات الترجيح للمصري ميدو جابر وفخر الدين بن يوسف وحسن علي ومحمد دبش.

أهداف مباراة المصري والهلال الليبي

جاء هدف التقدم للهلال من ركلة حرة للهلال بالقرب من منطقة جزاء المصري جهة اليسار نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول باهر المحمدي إبعادها ولكنه أسكنها مرماه بالخطأ في الدقيقة 11.

وجاء هدف التعادل للمصري من كرة عرضية من عبد الرحيم دغموم من جهة اليمين قابلها صلاح محسن برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت المرمى في الدقيقة 18.

وجاء هدف صلاح محسن من كرة عرضية من ميدو جابر من جهة اليمين قابلها صلاح محسن برأسية من يسار منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يسار المرمى في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 84 تسديدة صاروخية من فخر الدين بن يوسف من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين بالهدف الثالث للمصري.

وجاء هدف الثاني للهلال من تسديدة من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمود جاد فتابعها أونانا بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى في الدقيقة 90.

الهلال الليبي يهزم المصري

وخطف فريق الهلال الليبي فوزا صعبا من فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز هدف المصري الأول صلاح محسن في الدقيقة 44 بعد أن انفرد بحارس المرمى.

وتعادل الهلال الليبي في الدقيقة 50 بعد تسديدة قوية في مرمى المصري.

وأعاد صلاح محسن المقدمة للمصري البورسعيدي بتسجيله هدف الفريق الثاني في الدقيقة 63.

ثم سجل فيصل البدري الهدف الثاني لنادي الهلال ليعيد المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 68.

ثم تقدم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

تشكيل المصري أمام الهلال الليبي

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة الهلال الليبي.

وكان تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد وكريم العراقي ومحمد دبش وباهر المحمدي وحسن علي وحسين فيصل ومحمود حمادة وعبد الرحيم دغموم وميدو جابر ومحمد الشامي وصلاح محسن.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وادار مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

وقاد مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز وعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما تولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.