حملات طرق الأبواب للتوعية بمشروعات توسعات الصرف الصحي بقرى الفيوم

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 10 حملات لطرق الأبواب بالقري المنفذ بها مشروعات توسعات الصرف الصحي، للتوعية بأهمية المشروعات وحث المواطنين علي التعاون مع الشركات المنفذة ، تضمنت الحملات أنشطة توعية ولقاءات بالمواطنين ولصق بوسترات بالقري.

ويشارك في تمويل مشروعات توسعات الصرف الصحي كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من دول الجوار.

الهدف من حملات طرق الابواب

و تهدف الحملات الي تعريف المواطنين بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم، وتعريفهم بآلية الشكاوى وكيفية التواصل مع الشركة حالة حدوث أي شكوى متعلقة بتنفيذ الأعمال، لضمان عدم وقوع أي أضرار على المواطنين أوالعاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وحث المواطنين على الحفاظ على المشروعات وتعاون جميع الأطراف لضمان الانتهاء من الأعمال في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن.

القري التي تم تنظيم الحملات بها

شملت الحملات قرى أبو شنب والعجميبن عثمان عيد والمرجاوية وقصر بياض بمركز ابشواي، وقرى سعد روبي - خلوصي - فانوس - الأصفر - البرسلي بمركز طاميه وقرية عثمان عبد الحي المتابعة للوحدة المحلية بقرية العدوة وقرية بني صالح بمركز الفيوم وقري دوار جبلة - راحيل - السعيدية بمركز سنورس.

القري التي تخدمها مشروعات توسعات الصرف الصحي

يذكر أن المشروع يهدف لـ خدمة 57 قرية بمحافظة الفيوم بخدمات الصرف الصحي وإزالة أثر التلوث ببحيرة قارون وإعادة التوازن البيئي لها والحفاظ على القنوات المائية وتحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لسكان تلك القرى.

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