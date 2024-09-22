الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

بمشاركة مجتمعية، عمر عبد العزيز الابتدائية تتزين لاستقبال تلاميذها ببني سويف

مدرسة ابتدائية تتزين
مدرسة ابتدائية تتزين لاستقبال تلاميذها ببني سويف

تزينت مدرسة عمر عبد العزيز الابتدائية بقرية «طحا بوش» التابعة لمركز ناصر بـ محافظة بني سويف، بالأشجار والزهور وتنجيل الفناء، ومنطقة ألعاب، لاستقبال تلاميذ المدرسة من أبناء القرية.

 

مدرسة ابتدائية تتزين لاستقبال تلاميذها ببني سويف

 

مدرسة ابتدائية تتزين لاستقبال تلاميذها ببني سويف

وقال حسن الطحاوي، مدير المدرسة، إن ما تم بالمدرسة مشاركة مجتمعية من أهالي القرية، حيث تبرع أحد اولياء الأمور بالأشجار والزهور، من مشتل خاص به، فضلًا عن تنجيل الملعب بالنجيل القديم لمركز شباب القرية، الذي تم إستحداث النجيل الصناعي الخاص بملعبه، إضافة إلى وحدة ألعاب للأطفال دُعمت بها المدرسة عن طريق أحد النواب.

 

مدرسة ابتدائية تتزين لاستقبال تلاميذها ببني سويف

 

إنتظام الدراسة في 1340 مدرسة ببني سويف

وكانت محافظة بني سويف، قد شهدت، اليوم الأحد، انتظام ما يزيد على 825 ألفا و700 طالب وطالبة في أكثر من 1340 مدرسة بمحافظة بني سويف، في أول أيام العام الدراسي الجديد، ووجه هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.

 

مدرسة ابتدائية تتزين لإستقبال تلاميذها ببني سويف

 

وكيل تعليم بني سويف يتفقد المدارس

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بني سويف، عددًا من المدارس التي انتظمت بها الدراسة، اليوم الأحد، مشددًا على ضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين، فضلًا عن ضرورة الإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

 

مدرسة ابتدائية تتزين لإستقبال تلاميذها ببني سويف

 

تفعيل مجموعات التقوية بمدارس بني سويف

ووجه وكيل وزارة التعليم ببني سويف، بتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة، مشددًا على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

 

غلق أبواب المدارس عقب انتهاء طابور الصباح

كما وجه وكيل الوزارة، بعدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة وغلقه عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، فضلا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

 

تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا بمدارس بني سويف

وأشار إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والتشديد على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي  والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

 

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