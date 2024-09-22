محافظ الإسماعيلية يناقش نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق الرئيسية (صور)
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء أمس السبت، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق العامة؛ لتطوير وربط بعض الطرق بمراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ممثلي الجهات المعنية، مدير المكتب الفني، رؤساء مراكز الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد، ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مدير عام مديرية الزراعة، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الطرق والكباري.
بالإضافة إلى ممثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير عام مديرية المساحة، رئيس قطاع محطة كهرباء أبو سلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، ممثل الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام التخطيط العمراني، نائب مدير المكتب الفني، والجهات المعنية بالاجتماع.
متابعة نقل المرافق
وخلال الاجتماع، تم متابعة مناقشة نقل المرافق المتعارضة في عدد من الطرق الجاري تطويرها؛ وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.
وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير الفنية للطرق مع مراعاة معاينة كافة المناطق على أرض الواقع، لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وشدد "أكرم " على مراعاة تقديم الخدمات للمواطنين وعدم انقطاعها أو تأثرها أثناء إنجاز أعمال التطوير واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحويل المسارات المرورية إلى طرق بديلة؛ لمنع عرقلة الحركة المرورية وحرصًا على المواطنين.
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