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رياضة

الكونفيدرالية، صلاح محسن يتقدم لـ المصري بهدف ثان في مرمى الهلال الليبي

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أحرز صلاح محسن الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيدي أمام الهلال الليبي في الدقيقة 38 ليتقدم بهدفين مقابل هدف على استاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

مباراة المصري والهلال الليبي 

أحرز هدف الهلال باهر المحمدي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 وبعدها بأربع دقائق تعادل صلاح محسن للمصري في الدقيقة 18 ثم أحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38.

 

تشكيل المصري أمام الهلال الليبي 

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة الهلال الليبي.

 

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد وكريم العراقي ومحمد دبش وباهر المحمدي وحسن علي وحسين فيصل ومحمود حمادة وعبد الرحيم دغموم وميدو جابر ومحمد الشامي وصلاح محسن.

 

 

مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي 

وستكون مهمة المصرى البورسعيدى صعبة بعد الخسارة في الذهاب أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي. 

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع. 

مباراة المصري والهلال الليبي 

لا يملك فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق فرص للتأهل سوى تحقيق الفوز علي الهلال الليبي، وأي نتيجة خلاف ذلك تطيح به من البطولة الكونفدرالية.

والفوز وحده ليس كافٍ للتأهل بعد هزيمته بموقعة الذهاب 3-2.

ويتأهل المصري لدور المجموعات في حالات الفوز التالية:

الفوز بهدف وفي هذه الحالة بتأهل بنتيجة 3-3 حيث يحتسب هدفيه في ليبيا بأربعة أهداف.

الفوز بنتيجة 2-1 وفي هذه الحالة يتأهل بنتيجة 4-4 وفارق الأهداف لصالحه.

الفوز بفارق هدفين يؤهله أيضا لدور المجموعات.

 

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