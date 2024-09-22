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رياضة

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على أودينيزي بهدف في الشوط الأول

فريق روما الإيطالي،
فريق روما الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، إنتهى الشوط الأول من مباراة روما أمام ضيفه أودينيزي، بتقدم فريق العاصمة بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الأوليمبكو بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن مواجهات الجولة. 

سجل هدف تقدم روما لاعبه أرتيم دوفبيك في الدقيقة 19.

تشكيل روما في مواجهة أودينيزي

أعلن الكرواتي إيفان يوريتش المدير الفني الجديد لنادي روما، تشكيل فريقه لمواجهة أودينيزي، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي 2024-25.

ويحل أودينيزي ضيفًا على روما بملعب أوليمبكو روما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الكالتشيو الإيطالي.

غياب عبدالحميد سعودي عن تشكيلة روما

وشهد تشكيل روما غياب عبدالحميد سعودي عن التشكيل الأساسي، حيث يتواجد اللاعب على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

الدفاع: جانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، زكي شيليك، أنجيلينيو.

الوسط: نيكولو بيسيلي، بريان كريستانتي، لورينزو بيليجريني.

الهجوم: ستيفان الشعراوي، أرتيم دوفبيك، ديبالا.

فريق أزدينيزي الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي في مواجهة روما

أما فريق أودينيزي فيبدأ مباراته أمام روما بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

الدفاع: توماس كريستينسن - جاجا بيول - كريستيان كاباسيلي

الوسط: كينجسلي إيهزيبو - يسبركالستروم - يورجن يكيلينكامب - حسن كامارا 

الهجوم: فلوريان ثاوفين - برينير - لورينزو لوكا 

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