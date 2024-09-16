الدوري الإيطالي، أودينيزي يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على بارما بملعبه 3-2

الدوري الإيطالي، حقق فريق أودينيزي فوزا ثمينا على حساب مضيفه بارما، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إينيو تارديني ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

كان بارما أنهى الشوط الأول بهدفين نظيفين، إلا أن أودينيزي انتفض في الشوط الثاني وحقق ريمونتادا مثيرة، بعدما تمكن من هز شباك أصحاب الأرض بثلاثة أهداف، ويحول تأخره إلى فوز غالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم بارما بالهدف الأول عن طريق المدافع إنريكو ديل براتو في الدقيقة الثانية قبل أن يعزز أنجي يوان بوني التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، ثم خطف فلوريان ثاوفين هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 77.

تشكيل بارما أمام أودينيزي

حراسة المرمى: لياندرو تشيتشيزولا

الدفاع: لياندرو تشيتشيزولا - بوتوند بالوج - إنريكو ديل براتو - كوليبالي

الوسط: بيرنابي جارسيا - سيمون شوم - دينيس مان - ماتيو كانشلييري - فالنتين مهايلا

الهجوم: يوان بوني

بارما الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي أمام بارما

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

الدفاع: كينغسلي إهيزيبو - لاوتارو جيانيني - توماس كريستينسن - جاكا بيول - حسن كامارا

الوسط: ساندي لوفريتش - جيسلير كارلستروم - مارتين بايرو

الهجوم: فلوران توفين - لورينزو لوكا

ترتيب بارما وأودينيزي في الكالتشيو

الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى 10 نقاط تقدم بها إلى المركز الأول، فيما تجمد رصيد بارما عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما خاض كل منهما أربع جولات في الدوري الإيطالي