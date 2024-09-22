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رياضة

ديربي الغضب، موعد مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ديربي الغضب، موعد
ديربي الغضب، موعد مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد للدوري الايطالي، لمتابعة مباراة إنتر ميلان ضد ميلان على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي


من المقرر أن تنطلق مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان


تنقل مباراة إنتر وميلان على شاشة قناة: AD SPORTS Premium 1

 

ويتفوق الإنتر على ميلان في عدد مرات الفوز، خلال 239 مواجهة بين الفريقين بجميع المسابقات، بعدما  فاز صاحب الأرض في مباراة اليوم بـ 91 مباراة، مقابل الخسارة 79، بينما كان التعادل  في 69  مباراة.


ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة التسويقية للاعبين علي مستوي العالم، فإن إنتر ميلان قيمته التسويقية تبلغ 672.30 مليون يورو، أما ميلان قيمته تبلغ 601 مليون يورو.

ديربي الغضب بين الإنتر وميلان
 

ويعد ديربي الغضب بين الإنتر وميلان، واحدًا من أقوي الدريبيات حول العالم، كما يطلق عليه "ديربي ديلا مادونينا" في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث يحمل هذا الديربي تاريخًا طويلًا من المنافسة، ويعود إلى أكثر من مئة عام منذ أن انفصل مجموعة من لاعبي ميلان لتشكيل فريق إنتر.

 

وينتظر سيموني إنزاجي، مدرب فريق إنترميلان، تحقيق رقم قياسي أمام غريمه ميلان في ديربي الغضب، المقرر له يوم الأحد المقبل، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

 

وبحسب "فوتبول إيطاليا"، لم يتمكن أي من النيراتزوري أو الروسونيري في الفوز في 7 ديربيات متتالية من قبل.

ونجح إنتر ميلان في الفوز بالديربي في آخر 6 مواجهات على التوالي، ومن بينهم 4 انتصارات في موسم (2022- 2023).

ونجح الإنتر في الفوز بنتيجة (5-1) في الدور الأول من الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قبل الفوز في الدور الثاني بنتيجة (2-1) وهو الانتصار الذي أمن لقب الدوري للنيراتزوري حسابيًا.

وفي موسم (2022- 2023) فاز الإنتر في مباراتي دوري الأبطال في نصف نهائي النهائي، بالفوز ذهابًا (2-0) وإيابًا (1-0).

كما حقق الإنتر الفوز في الدوري الإيطالي (1-0) في فبراير 2023، إلى جانب الفوز بثلاثية نظيفة في السوبر الإيطالي.

 

رقم قياسي ينتظر إنزاجي في مباراة ديربي الغضب بين إنتر وميلان

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