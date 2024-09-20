صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل يوم إقالة دي روسي من تدريب روما
الدوري الإيطالي، كشفت كورييري ديلو سبورت الإيطالية تفاصيل يوم إقالة دي روسي من القيادة الفنية لنادي روما الإيطالي.
وأبلغ نادي روما مدربه دي روسي بقرار إقالته من منصبه، بينما كان يستعد لمران يوم الأربعاء الماضي، ليسارع دي روسي بجمع أغراضه، وتحدث إلى طاقمه الفني، وودّع المدير الرياضي فلورنت جيسولفي، الذي لم يكن له دور في إقالة المدرب.
استقبل دي روسي حشودًا من المشجعين والصحفيين، عقب مغادرته لملعب التدريب، ووقع على القمصان والتقط الصور مع الجماهير، ثم عاد لمنزله، قبل أن يقابل طاقمه الفني ليقيم ما قدموه في الأشهر الماضية، ويخطط للذهاب في إجازة طويلة للاسترخاء، والتفكير في إيجابيات وسلبيات رحلته مع روما.
أعلن نادي روما الإيطالي إقالة مدربه دانييلي دي روسي من منصبه لسوء النتائج مع النادي منذ بداية الموسم.
وحقق روما 3 نقاط فقط من 4 مباريات في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي بالتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراة.
وكان فريق روما بقيادة مدربه دي روسي تعادل مع نظيره جنوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس “ماراتسي”، بمنافسات الدوري الإيطالي.
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