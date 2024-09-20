الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في مدن شمال إسرائيل

اسرائيل، فيتو
اسرائيل، فيتو

انطلقت صفارات الإنذار، مساء  اليوم الجمعة، في مدينة صفد وعدد من المستوطنات الأخرى بمنطقة  شمالي إسرائيل، بحسب  وكالة "الأناضول" التركية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن " جيش الاحتلال يفحص إمكانية إطلاق قذائف صاروخية وطائرات مسيرة من جنوب لبنان".

يأتي ذلك بعد ساعات من رصد إسرائيل إطلاق أكثر من 150 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنات الشمال، ما تسبب في حرائق وإصابة شخص.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أكدت إطلاق 130 صاروخا من لبنان على مواقع عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل خلال ساعة واحدة.

اندلاع حرائق في شمال إسرائيل


وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حرائق في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من ‎لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن سلطات الاحتلال دفعت بـ 10 فرق إطفاء للسيطرة على الحرائق.

إطلاق 130 صاروخا من ‎لبنان


ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 130 صاروخا أطلقت من ‎لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.


وأكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، سماع دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان.

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