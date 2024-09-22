جوميز للاعبي الزمالك: أثق بقدراتكم في تحقيق بطولة السوبر الإفريقي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في السوبر الأفريقي.

جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون على أهمية مباراة السوبر الأفريقي، وشدد على ضرورة التركيز في المباراة من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين على ثقته في قدراتهم على تحقيق الفوز وحصد لقب السوبر الأفريقي.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي يتم تطبيقها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما تنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما تنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.