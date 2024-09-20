4 عوامل تشعل مواجهة مان سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، تفوق تاريخي للجانرز، وعاشر مواجهة بين الأستاذ والتلميذ

تعد قمة مانشستر سيتي ضد آرسنال، أبرز مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج لموسم 2024-2025.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره آرسنال على ملعب الاتحاد، بعد غد الأحد، في قمة مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتربع مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة بعدما جمع 12 نقطة من أربعة انتصارات في أول أربع مباريات، يليه ارسنال في المركز الثاني بعشر نقاط بعد تعادله في مباراة.

هناك 4 عوامل تشعل الصراع بين مانشستر سيتي وآرسنال في هذه المباراة، وهي:

عقدة للأرسنال عمرها 7 سنوات

يأمل فريق آرسنال في تحقيق انتصاره الأول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد منذ أكثر من 7 أعوام.

ويعود آخر فوز لفريق آرسنال على مانشستر سيتي في ملعبه بالدوري الإنجليزي إلى يناير 2015، عندما تغلب عليه 2-0.

ومنذ ذلك الوقت لم يعرف السيتي طعم الخسارة على ملعبه أمام الجانرز خلال 9 مواجهات، حيث حقق الفوز في 7 مباريات مقابل التعادل في مباراتين.

مانشستر سيتي ضد آرسنال، فيتو

مواجهة جديدة بين الأستاذ والتلميذ

يتجدد الموعد مرة أخرى بين الإسبانيين بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ومساعده السابق ميكيل أرتيتا، نظيره في آرسنال، حيث تحمل تلك المباراة الرقم 10 بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت اللقاءات التسعة الماضية بين الثنائي تفوقا كاسحا لـ جوارديولا على أرتيتا، حيث حقق مدرب السيتي 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد لمدرب آرسنال، فيما فرض التعادل نفسه على لقاء وحيد.

وجاء ذلك التعادل الأخير بين مانشستر سيتي وآرسنال عندما تعادلا بدون أهداف في مارس الماضي في ملعب الاتحاد.

سلسلة آرسنال تتحدى سيطرة مانشستر سيتي

حيث لم يتأخر فريق آرسنال في النتيجة خلال آخر 11 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، ويمكن في مواجهة مضيفه مانشستر سيتي أن يصبح أول فريق في تاريخ البريميرليج يلعب 12 مباراة متتالية خارج ملعبه دون أن يكون متأخرا في النتيجة، متجاوزا أستون فيلا في 11 مباراة بين مارس ونوفمبر الثاني 1998.

في المقابل، فإن مانشستر سيتي فاز في آخر 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعبر تاريخ المسابقة، كانت هناك 6 مناسبات فقط فاز فيها فريق بـ14 مباراة متتالية أو أكثر، وكان السيتي بقيادة جوارديولا بطل نصفها (18 في عام 2017، و15 في عام 2019، و15 في عام 2021).

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي، فيتو

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال

ستكون هذه هي المواجهة الـ55 بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993، حيث يمتلك آرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ54 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لـ مانشستر سيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 11 لقاءا.

وبصفة عامة، تعتبر هذه المباراة هي الـ 212 بين الفريقين في مختلف المسابقات، ويمتلك آرسنال أفضلية واضحة أيضا خلال اللقاءات السابقة التي جرت بينهما، بعدما حقق 99 فوزا مقابل 65 انتصارا لفريق مانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 47 مواجهة.