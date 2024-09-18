افتتاح مركز صحة الأسرة بقرية هربيط في الشرقية

قام الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية نيابة عن المهندس حازم الأشمونى المحافظ بافتتاح مركز صحة الأسرة بقرية هربيط، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أبناء القرية بتكلفة 2 مليون جنيه.

احتفال محافظة الشرقية بالعيد القومى

ويأتي في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي واستكمالًا لسلسلة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تجديد الأرضيات وأعمال الكهرباء

تفقد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أعمال تطوير المركز والتي شملت تجديد الأرضيات وأعمال الكهرباء والدهانات والسباكة، لخدمة ٧٠ ألف نسمة بقرية هربيط وتوابعها.

توافر المستلزمات الطبية الخاصة بمبادرات الرئيس

وتفقد خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بها، ومتابعة عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بكافة المبادرات من الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

تفقد عيادات الباطنة وطب الأسنان والصيدلة

والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بجانب تفقد عيادات الباطنة والطوارئ وطب الأسنان والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك قسم العلاج الطبيعي الجديد والذي قدم الخدمة لأكثر من ٣٠٠ حالة في أقل من شهرين منذ التشغيل التجريبي له.

تطوير منافذ الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة

وأشار نائب المحافظ إلي أن المحافظة تولي إهتمامًا بتطوير القطاع الصحي وتسعى المحافظة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الصحي لتحقيق الاستدامة لكفاءة العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ورفع المعاناة عن كاهل المرضى.

دعم القسم لخدمة كافة فئات الشعب

بينما أوضح وكيل وزارة الصحة بأن قسم العلاج الطبيعي الجديد، تم دعمه بكافة التجهيزات الطبية لخدمة كافة فئات المجتمع من خلال وحدة متكاملة لعلاج حالات الأطفال المعاقين، ومجهز بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي منها جهاز ليزر لتخفيف الآلام وجهاز ألترا سونيك لحالات الإلتهاب والشد العضلي.

القسم مزود بمشاية وجهاز مساج كهربى

وجهاز تيارات متداخلة لحالات تنبيه العضلات، ومشاية كهربائية، ومساج كهربائي، ويقدم القسم الجديد الخدمة أيضًا لحالات الشلل الرباعي والشلل النصفي والوجهي، وعلاج آلام الظهر والرقبة، والتهابات المفاصل والأعصاب، وتأهيل ما بعد الكسور، لخدمة الأهالي والمواطنين بقرية هربيط والقرى المجاورة لها.

إهداء المحافظ درعا تذكاريا

وفي نهاية الافتتاح أهدى أهالي القرية درعا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تسلمه نيابة عنه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وذلك تقديرًا لدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

حضور الافتتاح مع نائب المحافظ

وحضر الإفتتاح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد هنداوي مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور محمد سليم مدير الإدارة الصحية بأبو كبير، وعدد من نواب البرلمان وممثلي المجتمع المدني بقرية هربيط.

ا لارتقاء بمستوى الخدمة الطبية

وكان محافظ الشرقية قد اكد أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على منافذ تقديم الخدمات الطبية للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.

المحافظ أشاد بمجهود صحة الشرقية

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشئون الصحية وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي بالمحافظة بما ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.