الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

العدادات مسبقة الدفع
العدادات مسبقة الدفع

يفاجئ عدد من المواطنين برفض العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية استقبال شحنة من علي الكارت الخاص بالعداد وتظهر علي شاشة العدادات عبارة الكارت غير مقبول.

خطوات التعامل مع العدادات في حالة رفض استقبال شحنة من الكارت

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حالة ظهور عبارة الكارت غير مقبول بالعدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية، فيجب علي المواطن التوجه إلي احدى شركات الكهرباء وإعادة شحن كارت العداد وسيتم تفعيله وفي حالة تلفه سيتم استبداله بقيمة 30 جنيها.

خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء 

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية عدادات الكهرباء سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

وتضمنت الإجراءات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كالتالي:

  • التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية
  • تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة
  • يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد
  • يقوم المشترك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء
  • في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك العدادات الكودية العدادات مسبقة الدفع شركات الكهرباء الكهرباء

مواد متعلقة

تفاصيل تحركات الحكومة للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء.. تحرير 630 ألف محضر خلال 40 يوما.. تركيب 186 ألف عداد كودي.. وتحصيل 400 مليون جنيه غرامات

وزير الكهرباء يؤكد أهمية التصدي لسرقة التيار والتوسع في الطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

منشور غامض للشاعر أيمن بهجت قمر على حسابه بمواقع التواصل

محافظ بورسعيد يحيل مديري مدرستين و10 معلمين للتحقيق

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

لطلاب الثانوية الأزهرية، رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

منوعات

المزيد

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية