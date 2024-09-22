نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

يفاجئ عدد من المواطنين برفض العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية استقبال شحنة من علي الكارت الخاص بالعداد وتظهر علي شاشة العدادات عبارة الكارت غير مقبول.

خطوات التعامل مع العدادات في حالة رفض استقبال شحنة من الكارت

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حالة ظهور عبارة الكارت غير مقبول بالعدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية، فيجب علي المواطن التوجه إلي احدى شركات الكهرباء وإعادة شحن كارت العداد وسيتم تفعيله وفي حالة تلفه سيتم استبداله بقيمة 30 جنيها.

خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية عدادات الكهرباء سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

وتضمنت الإجراءات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كالتالي:

التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية

تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة

يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد

يقوم المشترك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء

في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.