هيئة الكتاب تفتتح معرضا بنادي قضاة المنيا (صور)

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فعاليات الدورة الرابعة من معرض نادي قضاة المنيا للكتاب، ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

معرض نادي قضاة المنيا للكتاب

معرض نادي قضاة المنيا للكتاب، يشارك فيه قطاعات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة، من بينها إصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وإصدارات مشروع طه حسين، وإصدارات سلسلة عقول، وإصدارات ديوان الشعر المصري، فضلا عن إصدارات تاريخ المصريين، وسلاسل التراث والنشر العام.



كما تقدم الهيئة في المعرض مجموعة كبيرة من الإصدارات بأسعار رمزية تبدأ من جنيه وصولا إلى عشرين جنيها، لتشجيع رواد المعرض على اقتناء الكتب.