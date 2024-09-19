الخميس 19 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تفتتح معرضا بنادي قضاة المنيا (صور)

معرض نادي قضاة المنيا
معرض نادي قضاة المنيا للكتاب. فيتو

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فعاليات الدورة الرابعة من معرض نادي قضاة المنيا للكتاب، ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

معرض نادي قضاة المنيا للكتاب

معرض نادي قضاة المنيا للكتاب، يشارك فيه قطاعات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة، من بينها إصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وإصدارات مشروع طه حسين، وإصدارات سلسلة عقول، وإصدارات ديوان الشعر المصري، فضلا عن إصدارات تاريخ المصريين، وسلاسل التراث والنشر العام.


كما تقدم الهيئة في المعرض مجموعة كبيرة من الإصدارات بأسعار رمزية تبدأ من جنيه وصولا إلى عشرين جنيها، لتشجيع رواد المعرض على اقتناء الكتب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة الدكتور أحمد بهي الدين المركز القومي للترجمة دار الكتب والوثائق القومية قطاعات وزارة الثقافة وزارة الثقافة نادي قضاة

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