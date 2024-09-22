الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد الطاعون بالدقهلية (صور)

حملة تطعيم في الدقهلية،
حملة تطعيم في الدقهلية، فيتو

أعلن "محافظ الدقهلية" عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة وتستمر لحين تحقيق المستهدف منها.

جاء ذلك بناء علي ما عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر


وأشار "مرزوق" إلى أن الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض او فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبه كما أشار اللواء "مرزوق" الي تضافر جهود كافة الاجهزة وتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الأغنام والماعز للمبادرة بالتحصين للحفاظ عليها من الأمراض.

الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الاغنام والماعز


ومن جانبه أوضح "وكيل والوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية" أن الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الاغنام والماعز (فقط) بمراكز والمدن والقري والاسواق والكمائن الحدودية، وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر والعمل علي تنميتها باعتبارها داعم أساسي للاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة.

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