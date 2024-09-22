الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

انتشار أمني مكثف بمشاركة الشرطة النسائية في محيط مدارس الدقهلية (صور)

انتشار أمني بمحيط
انتشار أمني بمحيط مدارس الدقهلية، فيتو

 رصدت “فيتو” انتشارا أمنيا مكثفا وظهورا للشرطة النسائية في تأمين مدارس الدقهلية.  

 

وانتشرت الصدادات الحديدية أمام المدارس وتمركزت قوات أمنية بمحيط المدارس لتأمين دخول وخروج الطلاب والطالبات على مستوى محافظة الدقهلية 

 

 ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتواجد مروري مكثف بشكل يومي لتنظيم الحالة المرورية بمنطقة مجمع مدارس طلخا، وذلك بعد شكوى أولياء الأمور خلال الجولة اليوم.

 وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أجرى اليوم الأحد جولة استهدفت تفقد خلالها 6 مدارس في  مجمع المدارس بمدينة طلخا وكفر الطويلة بمركز طلخا.

 وشارك في طابور الصباح في أول يوم للعام الدراسي الجديد ليطمئن علي سير العملية التعليمية، حيث تفقد مدارس (الشهيد أحمد موافي المتميزة للغات - وطلخا المتميزة 2، والشهيد النقيب محمد عبدالفتاح الثانوية بنات - الشهيد المستشار هشام بركات للغات - طلخا الإعدادية بنين الجديدة - محمود عياد الإعدادية الثانويه بكفر الطويلة).


جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس مجاهد عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب السيد الخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا.

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