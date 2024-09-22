الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظ الدقهلية يوجه بتواجد مروري بمجمع مدارس طلخا يوميا

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في المدارس، فيتو

 وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتواجد مروري مكثف بشكل يومي لتنظيم الحالة المرورية بمنطقة مجمع مدارس طلخا، وذلك بعد شكوى أولياء الأمور خلال الجولة اليوم.

وكان أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد جولة استهدفت تفقد خلالها 6 مدارس في  مجمع المدارس بمدينة طلخا وكفر الطويلة بمركز طلخا.

وشارك في طابور الصباح في أول يوم للعام الدراسي الجديد ليطمئن علي سير العملية التعليمية، حيث تفقد مدارس ( الشهيد أحمد موافي المتميزة للغات - وطلخا المتميزة 2، والشهيد النقيب محمد عبدالفتاح الثانوية بنات - الشهيد المستشار هشام بركات للغات - طلخا الاعدادية بنين الجديده - محمود عياد الإعدادية الثانويه بكفر الطويلة).


جاء ذلك بحضور  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس مجاهد عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب السيد الخييلي رئيس مركز ومدينة طلخا.

 

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التربية والتعليم بالدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المستشار هشام بركات بداية جديدة لبناء الإنسان هيئة الأبنية التعليمية محافظ الدقهلية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

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