عايز أروح، طفل ينهمر في البكاء ويتوسل لمدير إدارة تعليمية لمغادرة المدرسة (فيديو)

مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم الأحد قام طفل صغير بالتوسل ببراءة وبكاء طالبا من الدكتور هيثم سكر مدير الإدارة التعليمية بالسنطة في الغربية مغادرة المدرسة قائلا: "عايز آخد شنطتي وأروح".

وأثناء تجول مدير إدارة السنطة التعليمية بمدرسة عزبة المنشاوى القبلية الابتدائية التابعة لمركز السنطة، وجد نفسه أمام طفل يبكي امام مدخل الفصل لعدم رغبته في استكمال اليوم الدراسي.

الطفل ظل يبكي أمام مدير الإدارة فيما حاول مدير الإدارة تهدئته وطلب من زملاء الطفل بالفصل أن يصفقوا له كنوع من التشجيع حتى يتوقف عن البكاء، لكنه استمر وقال لمدير الإدارة: "عايز شنطتي عشان أروح".

الطفل ظل يسأل كثيرًا عن شقيقه، كي يحضر للمدرسة ويذهب معه للبيت، وبعد الموقف الذي حدث من الطفل أمام مدير الإدارة، قالت المعلمة آمال مصطفى مديرة المدرسة إن شقيقه سيأتي بالفعل لاستلام الطفل.



هذه الواقعة أعادت إلى أذهاننا واقعة أخرى بطلها طفل أيضًا صاحب جملة: "ربع ساعة يا حاجة"، التي وقعت في إحدى المدارس أيضًا منذ حوالي عامين، وكان الطفل يطلب من معلمته أن تتركه ينام لمدة 15 دقيقة بالفصل.