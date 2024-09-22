الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

تقلب مفاجئ بالطقس، سقوط أمطار خفيفة على محافظة الغربية (فيديو)

سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة على قرى ومدن الغربية

شهدت محافظة الغربية منذ قليل سقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على جميع القرى والمدن بعد غيوم شديد ورياح لمدة دقائق معدودة.

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ورصدت عدسة "فيتو" لحظة سقوط الأمطار بمدينة طنطا والتي شهدت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وهبوب رياح باردة على غالبية المناطق.

وأكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية عن جاهزيته لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وذلك بعد تسليك بيارات وغرف الصرف القديمة والجديدة بشوارع وميادين وسط المدينة.

واستمرت الأمطار لعدة دقائق فقط، كان أغلبها بمناطق طنطا وكفر الزيات، وتشهد الأحوال المناخية بمدن وقرى المحافظة تقلبات مناخية متكررة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم.
 

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