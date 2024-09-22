نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق عام 2024، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القسم الأدبي بنات، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام ( 519) درجة بنسبة 82.38%، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%، وكلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 64.44، ومعهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%



خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

وسيتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2024 من الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

وبدأ العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 21 من سبتمبر 2024م، قبل أن يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من يوم الإثنين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.