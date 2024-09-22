الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

 أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق عام 2024، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات القسم الأدبي بنات، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام ( 519) درجة بنسبة 82.38%، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%، وكلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 64.44، ومعهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%
 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

 وسيتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2024 من الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

 

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

 وبدأ العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 21 من سبتمبر 2024م، قبل أن يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من يوم الإثنين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة الأزهر 2024 تنسيق جامعة الأزهر 2024 تنسيق جامعة الازهر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 نتيجة تنسيق جامعة الأزهر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

مواد متعلقة

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الطب بنين وبنات 95.08% والهندسة للبنين 89.54% والصيدلة 92.15%

300 محضر غش إلكتروني في لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

حسن مصطفى يقبل استقالة عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

منوعات

المزيد

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

المزيد
الجريدة الرسمية