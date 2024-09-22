الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الطب بنين وبنات 95.08% والهندسة للبنين 89.54% والصيدلة 92.15%

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق عام 2024، حث تم تحديد الحد الأدنى لكلية الطب بنين القاهرة وبنات القاهرة بمجموع 95.08 %، وطب دمياط 94.31، وهندسة للبنين 89.54%، وهندسة قنا 88.62%

وجاء تنسيق كلية الصيدلية للبنين القاهرة 92.15%، وصيدلية اسيوط 91%، وطب الاسنان 93.38% وطب بنين اسيوط 93.08%

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

 ويتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2024 من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنسيق جامعة الازهر جامعة الأزهر تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 الثانوية الأزهرية التنسيق الالكتروني الشهادة الثانوية تنسيق جامعة الأزهر 2024 تنسيق القبول بجامعة الازهر تنسيق الثانويه الازهريه 2024 تنسيق الثانوية الأزهرية تنسيق الثانوية جامعة الأزهر 2024 طلاب الثانوية الأزهرية 2024 الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر

مواد متعلقة

300 محضر غش إلكتروني في لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

النواب يترقب قرارا جمهوريا بالدعوة للانعقاد في الدور الخامس والأخير

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم الأحد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة".. تحذيرات التعليم للطلاب بالعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية