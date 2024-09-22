تنسيق جامعة الأزهر 2024، الطب بنين وبنات 95.08% والهندسة للبنين 89.54% والصيدلة 92.15%

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق عام 2024، حث تم تحديد الحد الأدنى لكلية الطب بنين القاهرة وبنات القاهرة بمجموع 95.08 %، وطب دمياط 94.31، وهندسة للبنين 89.54%، وهندسة قنا 88.62%

وجاء تنسيق كلية الصيدلية للبنين القاهرة 92.15%، وصيدلية اسيوط 91%، وطب الاسنان 93.38% وطب بنين اسيوط 93.08%

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

ويتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2024 من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.