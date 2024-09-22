الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط المتهم بقتل ميكانيكي إثر خلاف على ثمن تصليح دراجة نارية بالغربية

ضبط المتهم بقتل ميكانيكي
ضبط المتهم بقتل ميكانيكي بسبب تصليح دراجة نارية بالغربية

تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط المتهم بقتل ميكانيكي بمنطقة العلو التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى بطعنة نافذة فى القلب أودت بحياته فى الحال اثناء عمله، بسبب مشادة كلامية مع أحد الزبائن.

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال لوسط نابلس في الضفة الغربية

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا (صور)

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة ثاني، يفيد بوصول إشارة من مستشفى المحلة الكبرى بوصول محمد وليد ميكانيكي جثة هامدة إثر إصابته بطعنات بالصدر.

القتيل 

على الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من التحريات أن المجني عليه اختلف مع شاب بسبب ثمن تصليح دراجة نارية، وانهال عليه بعدة طعنات حتى فارق الحياة، ثم فر هاربًا، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابة طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال لوسط نابلس في الضفة الغربية

تقلب مفاجئ بالطقس، سقوط أمطار خفيفة على محافظة الغربية (فيديو)

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا (صور)

حكاية مستريحة طنطا، استولت على 200 مليون جنيه من المواطنين بحجة التجارة في الملابس

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

حسن مصطفى يقبل استقالة عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

منوعات

المزيد

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

المزيد
الجريدة الرسمية