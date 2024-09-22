ضبط المتهم بقتل ميكانيكي إثر خلاف على ثمن تصليح دراجة نارية بالغربية

تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط المتهم بقتل ميكانيكي بمنطقة العلو التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى بطعنة نافذة فى القلب أودت بحياته فى الحال اثناء عمله، بسبب مشادة كلامية مع أحد الزبائن.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة ثاني، يفيد بوصول إشارة من مستشفى المحلة الكبرى بوصول محمد وليد ميكانيكي جثة هامدة إثر إصابته بطعنات بالصدر.

القتيل

على الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من التحريات أن المجني عليه اختلف مع شاب بسبب ثمن تصليح دراجة نارية، وانهال عليه بعدة طعنات حتى فارق الحياة، ثم فر هاربًا، وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.