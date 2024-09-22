فروا مذعورين، آلاف الإسرائيليين يدخلون الملاجيء خوفًا من صواريخ حزب الله (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف حالة الذعر الذي بدا عليها آلاف الإسرائيليين لحظة إطلاق صواريخ حزب الله على المناطق الشمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي وصلت إلى حيفا.

آلاف الإسرائيليين يتوافدون على الملاجيء خوفًا من الصواريخ



كما أظهر الفيديو توافد آلاف الإسرائيليين على الملاجيء، حيث أكد عدد من الإعلاميين العبريين أن عدد من دخلوا الملاجيء الإسرائيلية منذ أمس السبت وصل إلى 300 ألف إسرائيلي، ليحتموا بداخلها من ضربات صواريخ حزب الله التي عجزت القبة الحديدة عن صدها.

آلاف الإسرائيليون يختبئون في الملاجيء، فيتو



ويظهر الفيديو المتداول حالات الذعر التي بدا عليها الإسرائيليون، وإندفاعهم إلى الملاجيء، للاحتماء بها من الضربات الصاروخية. حيث أكد الإعلاميون العبريون أن اكثر من 300 الف اسرائيلي توجهوا إلى الملاجئ بشكل فوري بفعل هذه الضربة الصاروخية من جنوب لبنان، حيث تمت عمليات إخلاء لمئات الإسرائيليين من منطقة جبل الجرمق، منطقة الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة، حيث وصلت صواريخ المقاومة اللبنانية شرق حيفا لأول مرة.

أثار مشهد ذعر آلاف الإسرائيليين ودخولهم إلى الملاجىء ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كشفوا عن حالة الفزع التي أصابت الإسرائيليين نتيجة تساقط صواريخ المقاومة علي بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الإسرائيليون يحتفلون بنصر نتنياهو المزعوم في الملاجيء



علق الناشط ماهر اليوسفي قائلًا: "وسائل إعلام العدو: ما يقرب من 300 ألف إلى نصف مليون مستوطن صهيوني دخلوا الليلة إلى أماكن محصنة، الملاجئ.. ويقول المستوطنينين للنتنياهو: “إننا نحتفل بالنصر المطلق بتاعك في الملاجئ”.

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300 الف اسرائيلي دخلوا الملاجئ في الشمال ولأول مرة تصل الصواريخ الى شرق حيفا. pic.twitter.com/9y5ruE22x6 — משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) September 21, 2024



وقال الناشط صيام سيد "وسائل إعلام إسرائيلية: حوالي 300 ألف إسرائيلي دخلوا الملاجئ الليلة.. المراسلة جيفارا البديري: الصواريخ وصلت حيفا وما بعد حيفا.. تقارير غربية ومؤكدة تتحدث عن مقتل أكثر من 25 ضابط من رتب عالية بصاروخ اطلقه حزب الله على مكان تواجدهم داخل مبنى خلال اجتماع كبير"

ووصف البلوجر الفلسطيني محمد سالم الزعاترة حالة الإسرائيليين فقال: "هرع وفرار أكثر من 300 ألف إسرائيلي الى الملاجئ".

وقال الناشط أمين ميديا: “300 ألف اسرائيلي أصبحوا الآن في الملاجئ في الشمال ولأول مرة تصل الصواريخ الى شرق مدينة حيفا”.

تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله



الجدير بالذكر أن القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله تواصل اليوم، الأحد، بشكل مكثف بعد التصعيد الذي جرى بين الجانبين في الأيام الماضية، حيث قام حزب الله باستهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية، والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين فيما يسمى بـ "حرب البيجر".

الملاجيء تمتلىء بالمستوطنين، فيتو



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، عن إجراءات أمنية جديدة لسكان حيفا وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتضمن تعليق الدراسة يومين في حيفا وبلدات شمال إسرائيل.

كما أصيب ثلاثة أشخاص بشظايا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء إطلاق الصواريخ، أحدهم إصابته متوسطة، واثنان إصابتهما طفيفة، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

