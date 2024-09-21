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خارج الحدود

إسرائيل تغلق المجال الجوي المدني من جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا

دولة الاحتلال، فيتو
دولة الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بإغلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي المجال الجوي المدني من جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن تقديرات إدارة الرئيس جو ‎بايدن تشير إلى احتمالية توسع القتال بين حزب الله وإسرائيل بشكل كبير، وأن فرص منعه منخفضة حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية)، استهدفت الغارة الإسرائيلية "شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس".

وقالت الوكالة إن الغارة "جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".

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