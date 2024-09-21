حيفا وإيلات الأبرز، منشآت إسرائيلية معرضة للقصف من قبل حزب الله

تُحضر إسرائيل، من الناحية العسكرية والمدنية، للتعامل مع ضربة محتملة، من قبل إيران أو حزب الله اللبناني، أو كليهما، ردًا على اغتيال الجيش الإسرائيلي القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر، وعدد من عناصر وقادة الحزب وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وارتفعت حدة المخاوف بعد الغارات الإسرائيلية التي طالت عدة بلدات في الجنوب اللبناني خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن استشهاد عشرات اللبنانيين وإصابة المئات، حيث لوح الحزب المدعوم إيرانيًا بالتصعيد على الحدود وضرب عدة أهداف إسرائيلية ردا علي هجمات الاحتلال.

وقال زعيم حزب الله، حسن نصرالله، في كلمة ألقاها، إن الهجمات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني تطور في المواجهة، لأنها استهدفت مدنيين وعناصر من حزب الله، وأن رد الحزب علي دولة الاحتلال سيكون قاسيًا.

تهديدات بضرب إيلات

وسبق أن لوح الأمين العام لحزب الله بضرب إيلات في إسرائيل، حال استمر الاحتلال في تصعيد هجماته ضد الجنوب اللبناني

كما هدد بأن الرد علي تلك الهجمات يجب أن يكون على الجبهة وبمزيد من التصعيد في إشارة إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية المشتعلة منذ أكتوبر الماضي.

وهدد الحزب بأنه يملك صواريخ قادرة على ضرب أهداف من كريات شمونة إلى إيلات، حال صعدت إسرائيل غاراتها علي جنوب لبنان، الأمر الذي أدي الي تصاعدت المخاوف من اتساع نطاق التصعيد.

إسرائيل تتوقع استهداف حزب الله لحيفا

فيما كشفت بعض المصادر الإسرائيلية، أن إسرائيل تتوقع أن يستهدف حزب الله مدينة حيفا، بشمال البلاد، في إطار انتقامه لاغتيال عدد من قادة الحزب.

ونشرت إسرائيل مزيدًا من منظومات الدفاع الجوي، ورفعت حالة تأهب قواتها لأقصى درجاتها، كما تلقت بلديات المدن توصيات، بأن تقدم للسكان معلومات وتعليمات، بشأن مواقع أماكن الحماية العامة، وأماكن توزيع المياه في حالات الطوارئ.

ففي مدينة حيفا على سبيل المثال، أُعد مرآب سيارات في أحد أبرز المشافي، ليكون مشفىً ميدانيًا مخصصًا لحالات الطوارئ، من أجل تقديم خدمات الإسعاف للمصابين، حال تعرض المدينة لهجوم، نظرا لأن أي استهداف للمصانع الكيمياوية سيشكل خطرا على مئات الآلاف من السكان.

وتحتوي حيفا على مخازن ومصانع عديدة لمواد كيمياوية خطرة، ما يمثل أبرز عوامل القلق بالنسبة للسكان.

لماذا هدد أمين عام حزب الله حيفا؟



تعتبر مدينة حيفا واحدة من أكبر المدن الإسرائيلية، كم أن فيها العديد من المواقع الاستراتيجية، بما يشمل قواعد عسكرية مهمة، ومواقع تخزين للبتروكيماويات، فضلًا عن الميناء المركزي للمدينة.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد قال قبل وقت سابق إن حيفا قد تكون ضمن أهداف رد الحزب على الهجمات الاسرائيلية

ويمكن أن تكون حيفا ضمن دائرة التصعيد المحتمل، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، وموقعها القريب من الحدود اللبنانية، وكذلك بسبب إعلان حزب الله أن لديه صورًا مُفصله لعدة مواقع استراتيجية فيها.

قصف الثكنات العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية

والجمعة الماضية أعلن حزب الله اللبناني، قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصليات ب‏صواريخ الكاتيوشا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 50 منزلًا في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل تضررت جراء هجمات صاروخية من لبنان، ليرتفع العدد إلى 300 منزل منذ 7 أكتوبر الماضي بما يمثل نصف منازل المستوطنة.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع انفجارات في الجولان السوري المحتل، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، كما جرى استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ.

كيف تتعامل إسرائيل مع تهديدات إيران وحزب الله؟

تبنت اسرائيل سياسة التهديد، من خلال تصريحات متكررة لكبار القادة السياسيين والعسكريين، قالوا فيها إن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي.