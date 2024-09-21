السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حيفا وإيلات الأبرز، منشآت إسرائيلية معرضة للقصف من قبل حزب الله

ايلات، فيتو
ايلات، فيتو

تُحضر إسرائيل، من الناحية العسكرية والمدنية، للتعامل مع ضربة محتملة، من قبل إيران أو حزب الله اللبناني، أو كليهما، ردًا على اغتيال الجيش الإسرائيلي القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر، وعدد من عناصر وقادة الحزب وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وارتفعت حدة المخاوف بعد الغارات الإسرائيلية التي طالت عدة بلدات في الجنوب اللبناني خلال الأيام  الماضية، وأسفرت عن استشهاد عشرات اللبنانيين  وإصابة المئات، حيث لوح الحزب المدعوم إيرانيًا بالتصعيد على الحدود وضرب عدة أهداف إسرائيلية ردا علي هجمات الاحتلال.

وقال زعيم حزب الله، حسن نصرالله، في كلمة ألقاها، إن الهجمات الإسرائيلية  في الجنوب اللبناني تطور في المواجهة، لأنها استهدفت مدنيين وعناصر من حزب الله، وأن رد الحزب علي دولة الاحتلال سيكون قاسيًا.

تهديدات بضرب إيلات 

وسبق أن  لوح الأمين العام لحزب الله بضرب إيلات في إسرائيل، حال استمر الاحتلال في تصعيد هجماته ضد الجنوب اللبناني 

كما هدد بأن الرد علي تلك الهجمات يجب أن يكون على الجبهة وبمزيد من التصعيد في إشارة إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية المشتعلة منذ أكتوبر الماضي.

وهدد الحزب بأنه يملك صواريخ قادرة على ضرب أهداف من كريات شمونة إلى إيلات، حال صعدت إسرائيل غاراتها علي جنوب لبنان، الأمر الذي أدي الي تصاعدت المخاوف من اتساع نطاق التصعيد.

 

إسرائيل تتوقع استهداف حزب الله لحيفا

فيما كشفت بعض المصادر الإسرائيلية، أن إسرائيل تتوقع أن يستهدف حزب الله مدينة حيفا، بشمال البلاد، في إطار انتقامه لاغتيال عدد من قادة الحزب.

ونشرت إسرائيل مزيدًا من منظومات الدفاع الجوي، ورفعت حالة تأهب قواتها لأقصى درجاتها، كما تلقت بلديات المدن توصيات، بأن تقدم للسكان معلومات وتعليمات، بشأن مواقع أماكن الحماية العامة، وأماكن توزيع المياه في حالات الطوارئ.

ففي مدينة حيفا على سبيل المثال، أُعد مرآب سيارات في أحد أبرز المشافي، ليكون مشفىً ميدانيًا مخصصًا لحالات الطوارئ، من أجل تقديم خدمات الإسعاف للمصابين، حال تعرض المدينة لهجوم، نظرا لأن أي استهداف للمصانع الكيمياوية سيشكل خطرا على مئات الآلاف من السكان.

وتحتوي حيفا على مخازن ومصانع عديدة لمواد كيمياوية خطرة، ما يمثل أبرز عوامل القلق بالنسبة للسكان.

لماذا هدد أمين عام حزب الله حيفا؟


تعتبر مدينة حيفا واحدة من أكبر المدن الإسرائيلية، كم أن فيها العديد من المواقع الاستراتيجية، بما يشمل قواعد عسكرية مهمة، ومواقع تخزين للبتروكيماويات، فضلًا عن الميناء المركزي للمدينة.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد قال قبل وقت سابق إن حيفا قد تكون ضمن أهداف رد الحزب على الهجمات الاسرائيلية 

ويمكن أن تكون حيفا ضمن دائرة التصعيد المحتمل، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، وموقعها القريب من الحدود اللبنانية، وكذلك بسبب إعلان حزب الله أن لديه صورًا مُفصله لعدة مواقع استراتيجية فيها.

قصف الثكنات العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية

والجمعة الماضية أعلن حزب الله اللبناني، قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصليات ب‏صواريخ الكاتيوشا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 50 منزلًا في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل تضررت جراء هجمات صاروخية من لبنان، ليرتفع العدد إلى 300 منزل منذ 7 أكتوبر الماضي بما يمثل نصف منازل المستوطنة.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع انفجارات في الجولان السوري المحتل، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، كما جرى استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ.

كيف تتعامل إسرائيل مع تهديدات إيران وحزب الله؟

تبنت اسرائيل سياسة التهديد، من خلال تصريحات متكررة لكبار القادة السياسيين والعسكريين، قالوا فيها إن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي.

إسرائيل تغلق المجال الجوي المدني من جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا

جحيم في عكا ورصاص بغزة، حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل إسماعيل هنية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الجيش الإسرائيلي المكتب السياسي لحركة حماس إيلات إيران

مواد متعلقة

إسرائيل تغلق المجال الجوي المدني من جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي في إيلات

جحيم في عكا ورصاص بغزة، حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

توقف العمل بالكامل وتسريح مئات العمال.. آخر تطورات الأوضاع في ميناء إيلات بوابة إسرائيل الاقتصادية على خلفية المواجهة مع الحوثيين

الأكثر قراءة

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

دوري أبطال إفريقيا، رامي ربيعة يسجل هدف الأهلي الأول أمام جورماهيا

شاهد، تيفو جماهير الأهلي بمباراة جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

أسعار الطماطم تقفز لـ 42 جنيهًا في الأسواق

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

منوعات

المزيد

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21- 9- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية يغيبون عن دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

يقبلها الله من المنافق والفاسق والمؤمن، علي جمعة يقدم نصيحة لليائس من نفسه

المزيد
الجريدة الرسمية