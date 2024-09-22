الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في غزة

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و58 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة تأوي مدنيين وأطفال ونساء في شمال قطاع غزة.

الاحتلال يشن غارة على المدنيين في شمال غزة 

وزعم الجيش في بيان أنه "بناء على توجيهات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشاباك، واستخبارات القيادة الجنوبية، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة دقيقة على عناصر حماس في شمال قطاع غزة، حيث كانوا يعملون من داخل مجمع كان يستخدم في السابق مدرسة كفر قاسم".

txt

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدنيين في مدرسة بشمال قطاع غزة

txt

وزير الخارجية يلتقي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غزة الاحتلال الشاباك

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدنيين في مدرسة بشمال قطاع غزة

وزير الخارجية يلتقي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

وزير الخارجية: التصعيد في المنطقة سببه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

الأكثر قراءة

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

تنسيق الأزهر 2024، طب القاهرة 95.08% وأسيوط 93.69%

خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

النواب يترقب قرارا جمهوريا بالدعوة للانعقاد في الدور الخامس والأخير

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم الأحد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

استهدفها حزب الله.. قواعد إسرائيل العسكرية "رامات ديفيد" و"مجمع رفائيل" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية