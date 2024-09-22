جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و58 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة تأوي مدنيين وأطفال ونساء في شمال قطاع غزة.

الاحتلال يشن غارة على المدنيين في شمال غزة

وزعم الجيش في بيان أنه "بناء على توجيهات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشاباك، واستخبارات القيادة الجنوبية، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة دقيقة على عناصر حماس في شمال قطاع غزة، حيث كانوا يعملون من داخل مجمع كان يستخدم في السابق مدرسة كفر قاسم".

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