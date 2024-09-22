الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدنيين في مدرسة بشمال قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة تأوي مدنيين وأطفال ونساء في شمال قطاع غزة.

 

الاحتلال يشن غارة على المدنيين في شمال غزة 

 وزعم الجيش في بيان أنه: "بناء على توجيهات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشاباك، واستخبارات القيادة الجنوبية، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة دقيقة على عناصر حماس في شمال قطاع غزة، حيث كانوا يعملون من داخل مجمع كان يستخدم في السابق مدرسة كفر قاسم".

وواصل مزاعمه قائلا: "قبل الغارة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين غير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.. هذا مثال آخر على إساءة استخدام منظمة حماس المنهجية للبنية التحتية المدنية في انتهاك للقانون الدولي".

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