بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 7 أشخاص اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الزاوية التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

بلاغ انقلاب ميكروباص ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الزاوية التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببنى سويف، برئاسة الدكتور عمرو عثمان، رئيس مرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتبين إصابة كل من: فريدة فهيم، 37 سنة، وبها سحجات وكدمات، وفلوباتير توبة، 13 سنه، وبه اشتباه كسر بالساق الأيمن، وعمرو رشيدى، 24 سنه، وبه اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعبدالله عنتر، 25 سنة، وبه اشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحروس فريد، 58 سنة، وبه سحجات وكدمات، وإسلام على، 16 سنة، وبه سحجات وكدمات، وآيه على، 18 سنة، وبها اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.