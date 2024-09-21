تفاصيل التحقيق في سقوط ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من الطابق العاشر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في سقوط نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من الطابق العاشر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحقيقات أن الطفل يدعى "رضا إسماعيل رضا" ويبلغ من العمر 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي ويعاني من “فرط حركة” ومقيم مع جدته لأبيه.

وأضافت التحقيقات أن الطفل كان يقف أعلى "كنبة" في بلكونة منزل جدته بالطابق العاشر، وفي أثناء ذلك سقط من العاشر واصطدم بالتكييف في الطابق التاسع، ما أدى إلى تهشم في الجمجمة ووفاته في الحال، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل المتوفى، للوقوف على ملابسات الحادث.

تفاصيل مصرع نجل مطرب شعبي

وكان العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة، قد تلقى بلاغا من المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث المنيرة الغربية، بسقوط طفل من أحد العقارات بالطابق العاشر بدائرة القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.