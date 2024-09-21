قرار جديد من النيابة في مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، بعد مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحقيقات أن الطفل يدعى "رضا إسماعيل رضا" ويبلغ من العمر 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي ويعاني من “فرط حركة” ومقيم مع جدته لأبيه.

وأضافت التحقيقات أن الطفل كان يقف أعلى "كنبة" في بلكونة منزل جدته بالطابق العاشر، وفي أثناء ذلك سقط من العاشر واصطدم بالتكييف في الطابق التاسع، ما أدى إلى تهشم في الجمجمة ووفاته في الحال، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتستمع النيابة لأقوال أسرة الطفل المتوفى، للوقوف علي ملابسات الحادث.

تفاصيل مصرع نجل مطرب شعبي

كان العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة، تلقى بلاغا من المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث المنيرة الغربية، بسقوط طفل من أحد العقارات بالطابق العاشر بدائرة القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.