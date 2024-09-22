الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة بالشوارع

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع حملات النظافة المكبرة بالشوارع

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تقديره لكافة رجال النظافة، الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات، 

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وشدد محافظ الغربية على أهمية دور عامل النظافة الذي يعد عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف لعروس الدلتا، لافتا إلى تقدير دور العمال والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين.

وأضاف محافظ الغربية، أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم المهم الذي يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، مضيفا أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري للغربية التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.

جاء ذلك خلال متابعته حملات النظافة المكبرة مؤكدا على  تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

 

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