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فريق Robo Farm بجامعة القناة يحصد المركز الثالث بملتقى الإبتكارات

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

تمكن فريق RoboFarm التابع لجامعة قناة السويس، من تحقيق إنجاز متميز بحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة نقابة المهندسين - ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024، وذلك ضمن منافسات مشاريع تخرج قسم الهندسة الميكانيكية. 

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تقديم التهنئة للفريق 

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للفريق الفائز مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود الفريق المشترك وتعاون أعضائه، الذين عملوا تحت إشراف أكاديمي متميز.  

 

مشيدًا بالدعم الأكاديمي والريادي الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح، لافتًا إلى الإهتمام البالغ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع الابتكار. 

 

كيفية دمج المعرفة الأكاديمية 

وأضاف "مندور" أن هذا المشروع هو مثال حي على كيفية دمج المعرفة الأكاديمية مع الابتكار الصناعي، مما يسهم في تطوير مجالات جديدة في التكنولوجيا، متمنيًا لفريق RoboFarm مزيدًا من التوفيق في مسيرتهم المستقبلية مُجددا دعمه المستمر للابتكارات الأكاديمية. 

 

تبني نهج مبتكر في الحلول التكنولوجية 

كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم توجيه الفريق وتشجيعهم على تبني نهج مبتكر في الحلول التكنولوجية، حتى وصل إلى هذا الإنجاز مهنئًا الفريق الفائز متمنيًا للطلاب مزيد من التميز والتفوق. 

 

مواجهة التحديات 

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا أن تظافر الجهود ساهم في تمكين الفريق من مواجهة التحديات المختلفة والوصول إلى هذا الإنجاز، الذي يعكس أهمية التعاون بين الأوساط الأكاديمية وريادة الأعمال في تحقيق نجاحات نوعية على مستوى مشروعات التخرج الهندسية. 

 

كما أشار الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة أن تحقيق فريق كلية الهندسة للمركز الثالث في مشروعات التخرج لعام 2024 يعكس التزام الكلية بتعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الطلاب.

 

عمل الفريق تحت إشراف أكاديمي رفيع من الدكتور تامر منصور والدكتور  مختار، حيث تم تقديم التوجيه العلمي الدقيق والمساهمة الفعالة في تطوير أفكار المشروع وتنفيذها، كما لعب نادي ريادة الأعمال، بإشراف الدكتورة أفنان بركات، دورًا حاسمًا في توفير الدعم للمشروع. 

 

 

 

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