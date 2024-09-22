الجيزة تستعرض تصريحات رئيس الوزراء عقب جولته بمصانع الأدوية في 6 أكتوبر (صور)

استعرضت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب جولته التفقدية لعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، برفقة عدد من كبار المسؤولين، منهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين، حيث جاءت هذه الزيارة في ظل الحديث المتداول عن مشكلة نقص الأدوية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صناعة الأدوية في مصر تاريخية، ولها مكانة كبيرة منذ أكثر من 100 عام. وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية، ليصل إجمالي المصانع في هذا القطاع إلى 172 مصنعًا. كما شهدت نفس الفترة إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل، ليصل عدد مصانع هذا القطاع إلى 120 مصنعًا، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مصانع لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية.

91% من الأدوية المستخدمة في مصر يتم إنتاجها محليًا

وأضاف مدبولي أن 91% من الأدوية المستخدمة في مصر يتم إنتاجها محليًا، بينما يتم استيراد 9% فقط، والتي تشمل أدوية لأمراض متقدمة مثل السرطان، وتسعى الحكومة لتوطين إنتاجها في مصر. وأوضح أن مصر لديها بنية تحتية قوية في قطاع صناعة الأدوية يقودها القطاع الخاص، مما مكّن البلاد من تصدير أدوية بقيمة مليار دولار في العام المالي الماضي. ويتوقع أن تصل صادرات الأدوية هذا العام إلى 1.5 مليار دولار، مع هدف تحقيق 3 مليارات دولار قبل عام 2030.

وأكد مدبولي أن هذه النجاحات تعكس رؤية الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي تصدر منتجاته لأكثر من 60 دولة، بما في ذلك دول أوروبية وأخرى متقدمة. وأشار إلى قدرة مصر على إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال فترة انتشار الجائحة.

كما كشف رئيس الوزراء عن أنه تم إنتاج أكثر من 133 مليون عبوة دواء خلال أقل من شهرين لتغطية النقص في السوق، حيث تم حل مشكلة نقص 470 نوعًا من الأدوية، ويتبقى 110 أدوية سيتم حل نقصها قريبًا. وأكد أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمتابعة جودة الأدوية بشكل مستقل وفقًا للمعايير الدولية.

موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وفي ختام تصريحاته، أكد مدبولي أن مشكلة نقص الأدوية في طريقها للزوال خلال الأسابيع القادمة، وستتوفر جميع الأصناف المطلوبة قريبًا.