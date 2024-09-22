الأحد 22 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة رؤساء الوحدات القروية بالخارجة

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

 اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حركة تكليف رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة، لحين الإعلان عن شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية، مشيرًا إلى أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء الخدمي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الحركة تصعيد عدد من القيادات الشابة والمتميزة بالإدارة المحلية، فيما وجّه المحافظ الشكر لرؤساء القرى السابقين، لما بذلوه من جهد ساهم في تطوير قراهم وخدمة مواطنيها.

🔹وتضم أسماء رؤساء القرى الجدد بمركز الخارجة:

١- يوسف أحمد محمد حسنين -  مساعد رئيس المركز للإشراف على القطاعات.

٢- علي يوسف السيد عبد الحميد - مساعد رئيس المركز للإشراف على أملاك الدولة.

٣- محمد عبد التواب عبد الناصح - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى المنيرة.

٤- مؤمن محمد علي سعيد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى الشركة ٥٥.

٥ - محمد أحمد عثمان حسين - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى جناح.

٦-  أحمد محمد عبد الحميد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.

٧- محمد حسين علي محمد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى بولاق.

٨- جميل السيد محمد أبو العلا - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى شرق بولاق.

٩- ليلى علي غوينم سلمى - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى صنعاء.

١٠ - وائل زمزمي أحمد زمزمي - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى فلسطين.

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