لتفادي انفجار الفقاعة العقارية، خبير اقتصادي يوجه رسالة لوزير المالية بشأن الوحدات السكنية الراكدة

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة لوزير المالية، بشأن حل مشكلات العقارات الراكدة، والتي يمكن أن يتسبب ركودها في فقاعة عقارية يعاني منها الاقتصاد، طارحًا فكرة الصناديق العقارية لحل هذه المشكلة.

خبير اقتصادي يوجه رسالة لوزير المالية بشأن العقارات

وكشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في رسالته الموجهة لوزير المالية، أهمية فكرة الصناديق العقارية لحل مشكلة العقارات الراكدة، وأيضًا حل مشكلة مديونية المجتمعات العمرانية المليارية للبنوك، من خلال شغل حديثي الزواج بمئات الآلاف من الوحدات الشاغرة.

اقتراح بشأن الوحدات العقارية الراكدة، فيتو

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في رسالته لوزير المالية: " الصناديق العقارية هى الآداة الوحيدة لحل مشكلة العقار الراكد، ومديونية المجتمعات العمرانية المليارية للبنوك، وشغل مئات الآلاف من الوحدات الشاغرة بحديثى الزواج، وأرباح لحملة وثائق الصندوق..."

طريقة إدارة الصناديق العقارية

وعن الطريقة التي يمكن أن تدار بها الصناديق العقارية، اقترح هاني توفيق أن "تقوم الصناديق التى يكتتب فيها المواطنون (حملة الوثائق) بشراء المبانى ذات الوحدات الشاغرة، وتقوم بتأجيرها للشباب الذين لا يستطيعون الشراء، ولكن يمكنهم الإيجار بسعر معقول، مما يحقق عائدا دوريا مناسبا لحملة وثائق الصندوق، وأرباح رأسمالية فى نهاية مدته تساوى الارتفاع فى قيمة العقارات عند تصفية الصندوق".

رسالة لوزير المالية أحمد كجوك، فيتو

وأوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق "ومن جهة ثالثة تسدد هيئة المجتمعات مديونيتها للبنوك. الشرط الوحيد لنجاح هذا الأسلوب هو إعفاء أرباح هذه الصناديق من الضرائب، لتكون حافزًا للاكتتاب فيها، وهو المعمول به فى كافة صناديق الاستثمار العقارى حول العالم R.E.I.Ts."

وتابع هاني توفيق "لعل هذا هو السبب فى عدم وجود صندوق عقارى واحد فى مصر منذ نشأة القانون المنظم لها من ١٠ سنوات أو أكثر."

هيئة المجتمعات العمرانية تضطر للبيع بسعر التكلفة

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: "الهيئة ستضطر للبيع بسعر يقارب التكلفة للحصول على رأسمالها الميت فى هذه المبانى المهجورة"، مشيرًا إلى أن الاقتراح خاص بالشقق المملوكة للدولة... هيئة المجتمعات العمرانية.

وكان الخبير الاقتصادي هاني توفيق قد حذر مما وصفه بـ "الفقاعة العقارية"، مؤكدًا أنه عندما يبتعد السعر "سعر العقار"، عن قيمته فإن ذلك يسمى فقاعة عقارية، ومصيرها للانفجار.

انفجار الفقاعة العقارية وحجمه

وقال هاني توفيق إن عملية شراء العقار بغرض إعادة بيعه والحصول على ربح سريع منه، ستحدث ما يسمى بـ "كرة الثلج"، عند طرح المراحل الأعلى سعرًا، موضحًا أن كرة الثلج مصيرها مثل الفقاعة العقارية.

صناديق التمويل وحل مشكلة الوحدات العقارية الراكدة، فيتو



وحذر هاني توفيق من عملية شراء العقارات بغرض إعادة البيع والتربح، فقال: "اكرر تحذيرى: عندما يبتعد "السعر" عن "القيمة" فهذه فقاعة مآلها الانفجار."

وأضاف "وعندما تشترى الأغلبية العقار ليس للسكن وإنما بغرض إعادة البيع بربح سريع عند طرح المراحل التالية الأعلى سعرًا، فهذه كرة ثلج مصيرها كمصير الفقاعة".

وحذر الخبير الاقتصادي من حجم الانفجار في سوق العقارات فقال: "حجم الانفجار بقدر حجم الانتظار. ياما حصلت فى بلاد كثيرة، ومؤخرًا الصين، وجنوب شرق آسيا قبلها".