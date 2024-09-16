الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

لتفادي انفجار الفقاعة العقارية، خبير اقتصادي يوجه رسالة لوزير المالية بشأن الوحدات السكنية الراكدة

صناديق التمويل العقاري
صناديق التمويل العقاري وتسويق الوحدات العقارية الراكدة، فيتو

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة لوزير المالية، بشأن حل مشكلات العقارات الراكدة، والتي يمكن أن يتسبب ركودها في فقاعة عقارية يعاني منها الاقتصاد، طارحًا فكرة الصناديق العقارية لحل هذه المشكلة.

خبير اقتصادي يوجه رسالة لوزير المالية بشأن العقارات

وكشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، في رسالته الموجهة لوزير المالية، أهمية فكرة الصناديق العقارية لحل مشكلة العقارات الراكدة، وأيضًا حل مشكلة مديونية المجتمعات العمرانية المليارية للبنوك، من خلال شغل حديثي الزواج بمئات الآلاف من الوحدات الشاغرة.

 

اقتراح بشأن الوحدات العقارية الراكدة، فيتو

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في رسالته لوزير المالية: " الصناديق العقارية هى الآداة الوحيدة لحل مشكلة العقار الراكد، ومديونية المجتمعات العمرانية المليارية للبنوك، وشغل مئات الآلاف من الوحدات الشاغرة بحديثى الزواج، وأرباح لحملة وثائق الصندوق..."

طريقة إدارة الصناديق العقارية 

وعن الطريقة التي يمكن أن تدار بها الصناديق العقارية، اقترح هاني توفيق أن "تقوم الصناديق التى يكتتب فيها المواطنون (حملة الوثائق) بشراء المبانى ذات الوحدات الشاغرة، وتقوم بتأجيرها للشباب الذين لا يستطيعون الشراء، ولكن يمكنهم الإيجار بسعر معقول، مما يحقق عائدا دوريا مناسبا لحملة وثائق الصندوق، وأرباح رأسمالية فى نهاية مدته تساوى الارتفاع فى قيمة العقارات عند تصفية الصندوق".

رسالة لوزير المالية أحمد كجوك، فيتو

وأوضح الخبير الاقتصادي هاني توفيق "ومن جهة ثالثة تسدد هيئة المجتمعات مديونيتها للبنوك. الشرط الوحيد لنجاح هذا الأسلوب هو إعفاء أرباح هذه الصناديق من الضرائب، لتكون حافزًا للاكتتاب فيها، وهو المعمول به فى كافة صناديق الاستثمار العقارى حول العالم R.E.I.Ts."

وتابع هاني توفيق "لعل هذا هو السبب فى عدم وجود صندوق عقارى واحد فى مصر منذ نشأة القانون المنظم لها من ١٠ سنوات أو أكثر."

هيئة المجتمعات العمرانية تضطر للبيع بسعر التكلفة

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: "الهيئة ستضطر للبيع بسعر يقارب التكلفة للحصول على رأسمالها الميت فى هذه المبانى المهجورة"، مشيرًا إلى أن الاقتراح خاص بالشقق المملوكة للدولة... هيئة المجتمعات العمرانية.

وكان الخبير الاقتصادي هاني توفيق قد حذر مما وصفه بـ "الفقاعة العقارية"، مؤكدًا أنه عندما يبتعد السعر "سعر العقار"، عن قيمته فإن ذلك يسمى فقاعة عقارية، ومصيرها للانفجار.

انفجار الفقاعة العقارية وحجمه

وقال هاني توفيق إن عملية شراء العقار بغرض إعادة بيعه والحصول على ربح سريع منه، ستحدث ما يسمى بـ "كرة الثلج"، عند طرح المراحل الأعلى سعرًا، موضحًا أن كرة الثلج مصيرها مثل الفقاعة العقارية.

صناديق التمويل وحل مشكلة الوحدات العقارية الراكدة، فيتو


وحذر هاني توفيق من عملية شراء العقارات بغرض إعادة البيع والتربح، فقال: "اكرر تحذيرى: عندما يبتعد "السعر" عن "القيمة" فهذه فقاعة مآلها الانفجار."

وأضاف "وعندما تشترى الأغلبية العقار ليس للسكن وإنما بغرض إعادة البيع بربح سريع عند طرح المراحل التالية الأعلى سعرًا، فهذه كرة ثلج مصيرها كمصير الفقاعة".

وحذر الخبير الاقتصادي من حجم الانفجار في سوق العقارات فقال:  "حجم الانفجار بقدر حجم الانتظار. ياما حصلت فى بلاد كثيرة، ومؤخرًا الصين، وجنوب شرق آسيا قبلها".

خبير اقتصادي يحذر من انهيار أسعار الوحدات العقارية: تفقد نصف ثمنها في هذا الموعد

استفزاز مدمر للمجتمع، خبير اقتصادي يهاجم بيع الوحدات الساحلية بملايين الجنيهات تزامنا مع انهيار الطبقة المتوسطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخبير الاقتصادي هاني توفيق وزير المالية الصناديق العقارية الفقاعة العقارية الفقاعة العقارية في مصر حل مشكلة الوحدات السكنية الراكدة

مواد متعلقة

خبير اقتصادي يحذر من انهيار أسعار الوحدات العقارية: تفقد نصف ثمنها في هذا الموعد

استفزاز مدمر للمجتمع، خبير اقتصادي يهاجم بيع الوحدات الساحلية بملايين الجنيهات تزامنا مع انهيار الطبقة المتوسطة

الأيام الجاية صعبة، خبير اقتصادي يحذر المصريين: احترس في التعاملات المالية

لا تشترِ عقارا جديدا، خبير اقتصادي يحذر من انفجار بسوق العقارات

الأكثر قراءة

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

محامي فتوح يطلب دفع الدية والإفراج عنه، ودفاع المجني عليه: لا نية للتصالح (فيديو وصور)

خبير روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

أبرزها دفع الدية بـ«الفضة» وإخلاء سبيله، 7 طلبات لمحامي فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

في أول ظهور إذاعي، شوبير يكشف الشكل الأقرب للدوري

ads

منوعات

المزيد

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16- 9- 2024 عالميا

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

كاتم أسرار الملك.. من هو جعفر حسان رئيس وزراء الأردن الجديد ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوط والقيود

بماذا نطق النبي عيسى وهو في المهد؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية